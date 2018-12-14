محامي ترمب السابق: الرئيس كان يعلم أن دفع أموال لامرأتين انتهاك للقانون

قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الأخير طلب دفع أموال لامرأتين خلال حملة انتخابات الرئاسة وكان يعلم أن ذلك انتهاك للقانون.
التفاصيل:
- كوهين قال لتلفزيون (ايه.بي.سي) نيوز "أمرني بدفع الأموال. أمرني بالمضي في هذا الأمر".
- منذ الحكم عليه (الأربعاء) أوضح كوهين، في أول مقابلة له، أن ترمب كان حين أمره بدفع الأموال "قلقا للغاية بشأن كيف سيؤثر ذلك على الانتخابات".
- لدى سؤاله عما إذا كان المرشح ترمب علم في ذلك الوقت بأن دفع تلك الأموال يخالف القانون، قال كوهين لبرنامج (صباح الخير يا أمريكا) في تلفزيون (إيه.بي.سي) "بالطبع".
- كوهين أضاف أن الأموال المدفوعة استهدفت "مساعدة ترمب وحملته".
- صدر حكم بسجن كوهين ثلاث سنوات لإدانته بدفع الأموال وباتهامات لا تتعلق بالحملة الانتخابية هي التهرب من الضرائب وتضليل البنوك وعوقب بالسجن شهرين لإدانته بالكذب على الكونغرس بشأن مشروع مقترح لإنشاء برج ترمب في روسيا.
- القانون الأمريكي الفيدرالي يقضي بالإعلان عن المساهمات "بأي شيء له قيمة" في الحملة الانتخابية وألا يزيد تبرع الفرد على 2700 دولار.
- الرئيس الأمريكي ترمب نفى العلاقة مع ممثلة الأفلام الإباحية وعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي".
- ترمب كتب على تويتر أنه لم يطلب من كوهين أبدا انتهاك القانون.