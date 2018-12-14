محامي ترمب السابق: الرئيس كان يعلم أن دفع أموال لامرأتين انتهاك للقانون

قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الأخير طلب دفع أموال لامرأتين خلال حملة انتخابات الرئاسة وكان يعلم أن ذلك انتهاك للقانون.

التفاصيل: