البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

محامي ترمب السابق: الرئيس كان يعلم أن دفع أموال لامرأتين انتهاك للقانون

مايكل كوهين المحامي السابق لترمب
مايكل كوهين المحامي السابق لترمب
14/12/2018

قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الأخير طلب دفع أموال لامرأتين خلال حملة انتخابات الرئاسة وكان يعلم أن ذلك انتهاك للقانون.

التفاصيل:
  • كوهين قال لتلفزيون (ايه.بي.سي) نيوز "أمرني بدفع الأموال. أمرني بالمضي في هذا الأمر".
  • منذ الحكم عليه (الأربعاء) أوضح كوهين، في أول مقابلة له، أن ترمب كان حين أمره بدفع الأموال "قلقا للغاية بشأن كيف سيؤثر ذلك على الانتخابات".
  • لدى سؤاله عما إذا كان المرشح ترمب علم في ذلك الوقت بأن دفع تلك الأموال يخالف القانون، قال كوهين لبرنامج (صباح الخير يا أمريكا) في تلفزيون (إيه.بي.سي) "بالطبع".
  • كوهين أضاف أن الأموال المدفوعة استهدفت "مساعدة ترمب وحملته".
  • صدر حكم بسجن كوهين ثلاث سنوات لإدانته بدفع الأموال وباتهامات لا تتعلق بالحملة الانتخابية هي التهرب من الضرائب وتضليل البنوك وعوقب بالسجن شهرين لإدانته بالكذب على الكونغرس بشأن مشروع مقترح لإنشاء برج ترمب في روسيا.
  • القانون الأمريكي الفيدرالي يقضي بالإعلان عن المساهمات "بأي شيء له قيمة" في الحملة الانتخابية وألا يزيد تبرع الفرد على 2700 دولار.
  • الرئيس الأمريكي ترمب نفى العلاقة مع ممثلة الأفلام الإباحية وعارضة سابقة في مجلة "بلاي بوي".
  • ترمب كتب على تويتر أنه لم يطلب من كوهين أبدا انتهاك القانون.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

دار الإفتاء المصرية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)

متحمسون "لجلب ثمار السلام".. نتنياهو: سأزور البحرين قريبا

تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)