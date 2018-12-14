قرار "الشيوخ" الأمريكي لماذا يعد توبيخا تاريخيا لترمب؟

فيما يمثل توبيخا تاريخيا نادرا للرئيس دونالد ترمب صوت مجلس الشيوخ الأمريكي،الخميس، تأييدا لإنهاء الدعم العسكري لحرب اليمن وحمل ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل جمال خاشقجي.

وفي خطوة تاريخية صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

ما الجديد في تصويت الشيوخ الأمريكي؟

يعتبر التصويت رمزيا إلى حد بعيد لأن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا إلا بعد أن يقره مجلس النواب الذي حالت قياداته الجمهورية الحالية،(سيتغير هذا الوضع في يناير/كانون الثاني، المقبل بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية) دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية.

هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.

تم سن قانون صلاحيات الحرب عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد القانون من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونغرس.

سبعة أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترمب انضموا إلى الديمقراطيين لدعم الخطوة.

تحميل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي:

بعد التصويت على مشروع القانون الخاص باليمن مباشرة تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة

المجلس تبنى محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتله.

تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع يضع ضغطا على قيادات مجلس النواب حتى يجروا التصويت على مشروع قانون خاشقجي هذا الشهر قبل انتهاء دورة الكونغرس لهذا العام.

عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بوب كوركر والذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية وهو أحد رعاة القرار علق قائلا: "بالإجماع، قال مجلس الشيوخ الأمريكي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن قتل جمال خاشقجي. هذا إعلان قوي، أعتقد أنه يعبر عن القيم التي نتمسك ونعتز بها".

ترمب كان قد قال إنه يريد من واشنطن الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد وتعهد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون صلاحيات الحرب.

معارضو مشروع القانون يدعون لعدم القيام بتحرك يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية التي يعتبرونها ثقلا موازنا بالشرق الأوسط لإيران العدو اللدود لإسرائيل حليفة واشنطن الوثيقة.

أشار متحدث باسم البيت الأبيض، حين طلب منه التعليق على مشروع قانون خاشقجي، إلى العقوبات التي فرضت على 17 سعوديا فيما يتصل بقتله.

المتحدث باسم البيت الأبيض قال: "مصالحنا الاستراتيجية المشتركة مع المملكة العربية السعودية قائمة وما زلنا نرى أنه من الممكن تحقيق هدفي حماية أمريكا ومحاسبة المسؤولين عن القتل".

مؤيدون لمشروع القانون وللتحرك ضد السعوديين، وبينهم بعض المنتمين للحزب الجمهوري، وعدوا بالمضي قدما.

خلفية: