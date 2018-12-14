ديلي بيست: تحقيقات مولر تبحث علاقة حملة ترمب بشخصيات سعودية وإماراتية وإسرائيلية

أفاد موقع ديلي بيست أن المرحلة الثانية من تحقيقات المحقق الخاص في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت مولر،ستركز على علاقة حملة ترمب بشخصيات سعودية وإماراتية وإسرائيلية

التفاصيل:

الموقع ذكر أن مكتب مولر يُحضر وفقا لروايات شهود عيان، تقريرا بشأن مساعي هذه الشخصيات لمساعدة ترمب في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016.

الموقع أوضح أن عددا كبيرا من الشهود المنتسبين لحملة ترمب سُئلوا عن محادثاتهم مع أفراد من الإمارات والسعودية وإسرائيل.

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر

تطورات القضية:

شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس دونالد ترمب حضر اجتماعا في أغسطس/آب 2015 يعتقد المدعون الاتحاديون أنه كان جزءا أساسيا من خطة تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لمساعدة ترمب في الفوز بالرئاسة.

وفق المصادر فإن الاجتماع ناقش دفع أموال لإخفاء أخبار قد تضر حملة ترمب الانتخابية.

حضر الاجتماع إلى جانب ترمب، كل من مايكل كوهين، محاميه آنذاك، وديفيد بيكر رئيس شركة أمريكان ميديا.

المدعون العامون كانوا قد وجهوا تهما إلى كوهين بدفع أموال لامرأتين تزعمان أنهما كانتا على علاقة جنسية بترمب.

رد ترمب:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفى في حوار له مع شبكة "فوكس نيوز" نفياً قاطعا أن يكون طلب من مايكل كوهين محاميه السابق أن يرتكب ما هو خطأ أو غير صائب.

ترمب: "لم يحدث أن أصدرت إليه توجيهات بارتكاب ما ليس بصواب. وكل ما فعله كوهين، فعله من تلقاء نفسه. إذ يفترض في المحامي الذي يمثل موكله ألا يفعل إلا صوابا".

مايكل كوهين (وسط) يخرج من المحكمة الفيدرالية في نيويورك (أرشيفية)

أزمة كوهين:

كوهين كان قد أقر بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة بمجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترمب خلال حملته الانتخابية.

رغم إقراره بالذنب في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونغرس، فقد حكم عليه قبل يومين بالسجن ثلاث سنوات.

كوهين (52 عاما) يعد أحد أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية المتهمين بخرق القانون، لكنه الوحيد الذي يعد من دائرة ترمب المقربة.

على مدى 12 عاما، شغل كوهين، منصب نائب رئيس "منظمة ترمب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة لترمب حيث يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وترمب

نهاية ترمب:

بدوره عبر عضو مجلس النواب الأمريكي، ديني هوك، عن قناعته بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب باتت تعيش بداية النهاية.