النواب الأمريكي يتهم ميانمار بارتكاب "إبادة" بحق مسلمي الروهينغيا

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة (الخميس) نصّاً يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها "وحدات الجيش وقوات الأمن في ميانمار بحقّ مسلمي الروهينغيا "إبادة جماعية".

ودعا المجلس من جهة ثانية سلطات هذا البلد لإطلاق سراح صحفيين في وكالة رويترز.

ما القصة؟

القرار الذي أيده 394 نائباً وصوّت ضده نائب واحد فقط جاء فيه أنّ "الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن في ميانمار ضد الروهينغيا المسلمين منذ أغسطس/آب 2017 تُشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

مجلس النواب الأمريكي دعا في قراره السلطات في ميانمار إلى الإفراج عن الصحفيين في وكالة "رويترز" والون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدثا عن قتل عشرة من الروهينغيا خارج إطار القضاء خلال حملة جيش ميانمار في 2017.

المجلس دعا في قراره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "أن يحدد، على أساس الأدلة المتاحة، ما إذا كانت أعمال جيش ميانمار في ولاية راخين تمثّل جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو غيرها من الجرائم التي يعترف بها القانون الدولي".

نص القرار أضاف أنه "لابد من البحث عن جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وفرض عقوبات عليهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية".

احتجاج لمسلمات من الروهينغيا في أحد مخيمات اللجوء في ذكرى مرور عام على طردهم على أيدي قوات الأمن في ميانمار

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