أستراليا تحذر مواطنيها مع قرب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

دعت الحكومة الأسترالية التي تستعد للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، اليوم، مواطنيها الذين يسافرون الى إندونيسيا المجاورة، إلى الحذر خشية عمليات انتقامية.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في تحذير لمواطنيها إن "تظاهرات حصلت في الأسابيع الأخيرة حول سفارة أستراليا في جاكرتا وقنصلية أستراليا العامة في سورابايا" وأضافت أن هذه التظاهرات قد تستمر داعية مواطنيها إلى "التحلي بأكبر قدر من الحذر".

أستراليا ترمي لإرضاء البيت الأبيض: