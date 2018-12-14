أردوغان: قاتل خاشقجي بالنسبة لي معروف فأعلنوا عنه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة أمام المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا في إسطنبول: "إن مُرتكب جريمة قتل خاشقجي بالنسبة لي معروف، أعلنوا عنه".

جاء ذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، بقصر دولمة باهجة، في إسطنبول، الجمعة، حيث تطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي:

أردوغان أشار إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي تكشف عن وجود أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي، مضيفا أن التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم إلى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة.

الرئيس التركي أشار إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا، وتابع قائلا: "غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمسة حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا".

أردوغان أشار إلى أن بعض الأوساط والدول في العالم الإسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل بخصوص قضية مقتل خاشقجي.

أردوغان: "تابعنا ما جرى بالأمس عن قضية خاشقجي في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور، لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات".

أردوغان أبدى استعداد تركيا لتقديم كافة المعلومات أيضا لكل من يطلبها، مؤكدا أن الهدف من ذلك تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن تركيا تقوم وحدها تقريبا بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي.

أزمة منبج السورية:

فيما يتعلق بالموقف في منبج قال الرئيس التركي إن القوات التركية ستدخل مدينة منبج السورية إذا لم تُخرج الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

أردوغان: تركيا عازمة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا.

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