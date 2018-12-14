أردوغان: تركيا ستدخل منبج إذا لم تُخرج أمريكا "الإرهابيين"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستدخل مدينة منبج السورية إذا لم تُخرج الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

أهم تصريحات أردوغان:

وعدونا (الأمريكيون) بإخراج "الإرهابيين" من منبج، وإرسالهم إلى شرق الفرات؛ لكنهم لم يقوموا بذلك، وأما اليوم فحن نقول إما أن تخرجوا الإرهابيين وإلا فنحن سندخل إلى منبج.

تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرق نهر الفرات بسوريا ولن نتحمل تأخير يوم واحد.

مصممون أيضا على إرساء السلام والأمن في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات بسوريا.

أمريكا تريد تشتيت انتباهنا عبر حكاية منبج وتحاول تقويض عزيمتنا.

الهجوم الغاشم على جنودنا في عفرين من تل رفعت شمالي سوريا أظهر مدى دقة قرارنا.

هذا التنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني) يحاول أن يسلخ جزءًا من سوريا ويجرده من حضارتنا وثقافتنا، وأن يكون خنجرا مزروعا في صدورنا.

نحن لا نضمن أمن بلادنا فقط من خلال الخطوات التي نتخذها في سوريا، ولكن أيضاً نحمي كرامة الأمة والبشرية جمعاء.

الهدف الحقيقي للذين يحاولون محاصرة العالم الاسلامي عبر تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب وغولن، هو تجفيف شرايين الحياة للمسلمين.

الرئيس التركي قال إن وحدات حماية الشعب الكردية، تحتل ثلث أراضي سوريا بدعم أمريكي وبعض الدول الأوربية.

أردوغان أشار إلى أن لدى الولايات المتحدة 22 قاعدة عسكرية في شمال سوريا، علاوة على دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية بأكثر من 20 ألف شاحنة أسلحة.

الرئيس التركي قال إن بلاده نفذت ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في منطقتي سنجار وجبل كراجاك بالعراق.

اتصال مع ترمب: