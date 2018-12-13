نتنياهو يدافع عن السعودية في قضية مقتل خاشقجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، يعني زعزعة استقرار العالم"، وذلك ردا على سؤال بشأن حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات نتنياهو:

ما حدث في القنصلية السعودية بـإسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه".

سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك".

يتم وزن الأمور بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط.

إذا تمت زعزعة المملكة العربية السعودية، فإن الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

خلفيات:

ما حدث في القنصلية بإسطنبول كان مروعا ويجب التعامل معه بشكل مناسب. ولكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأن المشكلة الأكبر هي إيران. pic.twitter.com/WpnOdUPJ14 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 2, 2018