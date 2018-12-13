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نتنياهو يدافع عن السعودية في قضية مقتل خاشقجي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
13/12/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، يعني زعزعة استقرار العالم"، وذلك ردا على سؤال بشأن حادثة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات نتنياهو:
  • ما حدث في القنصلية السعودية بـإسطنبول مروع، وأعتقد أنه سيتم التعامل معه".
  • سيتعين على كل بلد أن يكتشف، لا سيما البلدان التي لديها علاقات رسمية، عليها معرفة ما يجب القيام به حيال ذلك".
  • يتم وزن الأمور بأهمية المملكة العربية السعودية والدور الذي تلعبه في الشرق الأوسط.
  • إذا تمت زعزعة المملكة العربية السعودية، فإن الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، ليس الشرق الأوسط، الاستقرار في العالم سوف يتزعزع، وأعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
خلفيات:

  • تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي تأكيدا لتصريحات مشابهة أدلى بها الشهر الماضي قال فيها " مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن تبقى السعودية مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين لأن المشكلة الأكبر هي إيران".
  • قتل مسؤولون سعوديون الصحفي جمال خاشقجي (59 عاما)، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
  • تركيا تطالب بأن تُجرى على أرضها محاكمة المتهمين السعوديين في القضية، أو يتم إجراء تحقيق دولي في الجريمة، وهو ما ترفضه الرياض التي تنفي أن يكون ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي أمر بالقتل.
  • لا تقيم إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية، لكن مراقبين أكدوا أن العلاقات بينهما شهدت تقاربا في الآونة الأخيرة بسبب عداوتهما المشتركة لإيران.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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