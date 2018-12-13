شاهد: شرطي مصري يقتل مسيحيين اثنين والمئات يحتجون

حضر مئات المسيحيين المصريين (اليوم) قداس صلاة الجنازة لتأبين رجل وابنه قتلهما شرطي في محافظة المنيا وسط مطالبات بأن توفر لهم الدولة حماية أكبر.

التفاصيل:

نطالب بمراجعة أفراد الشرطة المسلحين المنوط بهم حراسة الكنائس، وهل هم مؤهلون لحمل السلاح الحي، لئلا يصبحوا مصدرًا للخطر لا الحماية من الأخطار؛ فكيف للذئب أن يحرس القطيع؟!

— Anba Macarius (@AnbaMacarius) December 13, 2018