دراسة أمريكية تنتقد تأييد ترمب وكوشنر لولي العهد السعودي

أكدت دراسة بحثية أمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ركز السلطة بين يديه بشكل غير مسبوق في تاريخ السعودية، وأن جهوده الإصلاحية ترافقت مع قرارات غير مدروسة في سياسته الخارجية

وأوصت الدراسة الصادرة الأربعاء عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية ( سي إس آي إس) ومقره واشنطن، بضرورة الحذر من جانب الولايات المتحدة في الإصرار على تغيير أفراد القيادة في المملكة حتى لا تقود تلك العملية الى صراع داخل العائلة الملكية الحاكمة، وبدلا من ذلك يتعين على إدارة ترمب تشجيع بن سلمان على تغيير سلوكه الشخصي.

الدراسة التي جاءت تحت عنوان:" محمد بن سلمان ومستقبل العلاقات الأمريكية السعودية بعد مقتل خاشقجي"، أوصت العاهل السعودي الملك سلمان بفتح حوار إضافي بين واشنطن والرياض بشأن انخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر مع السعودية في قضايا السياسة الخارجية خلال المستقبل المنظور.

أهم ما ورد في الدراسة الأمريكية:

مقتل جمال خاشقجي بالنسبة للمملكة العربية السعودية أزمة دولية وليست داخلية، فعلي الرغم من أن الصحفي السعودي المحترم كان من النخبة السعودية، فإنه لم يكن لديه أتباع سياسيين ولم يكن زعيما لحركة سياسية، وحتى فكرة " الرأي العام" هي أمر صعب تمييزه في بلد استبدادي مثل السعودية، وبالتالي فإن مقتل خاشقجي على الأرجح لم يثر حنق السعوديين على نطاق واسع.

الضغوط الدولية التي مورست على السعودية من الخارج كانت لها تأثيراتها الواضحة، فقد أعفى الملك بعض معاوني ولي العهد المتورطين في الجريمة من مناصبهم، وأرسل عضوا رفيع المستوي في العائلة الملكية وهو الأمير خالد بن فيصل حاكم مكة ونجل الملك فيصل لتركيا لإجراء مباحثات مع الرئيس أردوغان، كما عاد الأمير أحمد بن عبد العزيز الأخ الشقيق للملك سلمان من منفاه الاختياري في لندن، ووفقا لنمط وراثة العرش القديم فإن الأمير أحمد من المفترض أن يأتي في التسلسل بعد شقيقه الملك سلمان مباشرة.

أفراد عائلة آل سعود ليسوا شفافين على الإطلاق فيما يتعلق بشؤون العائلة الملكية الحاكمة في البلاد ولكن هناك عدد من التقارير ذات المصداقية بشأن حدوث اجتماعات بين أمراء العائلة للنظر في كيفية مواجهة أزمة خاشقجي.

ولي العهد محمد بن سلمان الذي قام بتهميش عدد من أبناء عمومته الأكبر سنا خلال رحلة صعوده الصاروخي للسلطة، واعتقل آخرين في فندق ريتز كارلتون ولديه القليل من الأصدقاء في الصفوف العليا من أبناء العائلة الحاكمة بالسعودية.

الغضب المكبوت داخل العائلة السعودية الحاكمة لا يتعين أن يؤخذ كدليل على أن بن سلمان على وشك أن يطاح به من منصبه كولي للعهد أو من موقعه في تسلسل الوصول للعرش، فهو غير محبوب بين أعمامه وأبناء عمومته الأكبر سنا لأنه قام بتركيز السلطات بين يديه بشكل غير مسبوق في تاريخ العائلة السعودية الحاكمة.

طوال عقود، كانت المملكة يحكمها ما يشبه "لجنة من كبار أمراء العائلة الحاكمة على رأسهم الملك باعتباره الأول في الصف بين متساوين، وبعض الملوك الأقوياء كان لهم نفوذ أكبر من الباقين، بينما الملوك الأضعف والأكبر سنا أو الأكثر مرضا كان لديهم نفوذ أقل على تلك اللجنة الحاكمة.

كان نظاما ثقيلا وبطيئا في اتخاذ القرارات التي تصدر دوما متأخرة كنتيجة لتوافق ضروري بين كبار أمراء العائلة والملك، لكنه حمى النظام من القرارات المتسرعة والمفاجئة.

الملك سلمان ونجله محمد ولي العهد قضيا على هذا النظام داخل الأسرة السعودية، والآن يوجد العدد الأقل في تاريخ المملكة من أمراء العائلة الحاكمة الأعضاء في مجلس الوزراء السعودي، فولي العهد بنفسه هو من يقوم بنفسه بتعيينهم من الموالين له هم من يسيطرون على كافة الوزارات التي تستحوذ على أدوات القوة في الدولة والمجتمع مثل وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، كما قام بن سلمان بتعيين أحفاد الملك المؤسس كحكام في الأقاليم وكوزراء مساعدين في الرياض ليحكم سيطرته على السلطة.

وبناء على ذلك، فإن أي محاولة لإزاحة بن سلمان من السلطة يمكن أن تشعل صراعا داخل العائلة المالكة بصورة لم تشهدها البلاد سوى في حالة الصراع الطويل على الخلافة بين الملك سعود وولي عهده وشقيقه فيصل في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ارتكبت خطأ كبيرا بإقحام نفسها في سياسات العائلة المالكة السعودية من خلال موافقتها على أساليب صعود محمد بن سلمان لولاية العهد. الولايات المتحدة كانت لديها القدرة في الماضي على كل قادة البلاد حتى مع بعض القادة مثل الملك عبد الله الذي كان يعتبر مناهضا للولايات المتحدة حتى قبيل توليه الحكم.

من الأفضل لواشنطن أن تتعامل مع من يفرزه النظام الداخلي للعائلة على قمة السلطة والنأي بنفسها بعيدا عن السياسات الداخلية المعقدة لآل سعود.

لا شك أن الرئيس ترمب وصهره ومستشاره جاريد كوشنر يدركان ذلك الآن بعد كل تلك التطورات التي جرت وتجري في نهر العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

خلفيات: