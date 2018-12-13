ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال أحدهم منفذ عملية "بركان"

استشهد 3 فلسطينيين مساء الأربعاء برصاص الاحتلال، أحدهم منفذ عملية "بركان"، والثاني يزعم الاحتلال أنه منفذ عملية "عوفرا"، والثالث قيل إنه طعن شرطيين إسرائيليين بالقدس المحتلة.

المُطارد أشرف نعالوة.. شهيدًا

جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني المطارد أشرف نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد مداهمة منزل كان يتحصن فيه داخل مخيم عسكر الجديد للاجئين شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

شهود عيان من عائلة بشكار، قالوا إن جنود الاحتلال داهموا منزلهم بعد منتصف الليل واعتدوا على سكانه من النساء والرجال، قبل أن يصعدوا للطابق العلوي ويقوموا بإطلاق وابل من الرصاص.

الشهود أكدوا أن جنود الاحتلال نقلوا جثمان نعالوة معهم، واعتقلوا 4 شبان من عائلة بشكار حيث كان الشهيد يسكن في البناية التي توجد بها العائلة بمخيم عسكر الجديد.

مصادر إعلامية ذكرت أن المطارد نعالوة اشتبك مع "وحدة اليمام" الإسرائيلية الخاصة قبل اغتياله، بينما ادعى الاحتلال أنه كان مسلحًا ويستعد لتنفيذ عمليات أخرى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال المقاوم الفلسطيني أشرف نعالوه الذي تتهمه بتنفيذ عملية مستوطنة بركان pic.twitter.com/n1WjmSZHnN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2018

فور سماع نبأ استشهاده، انطلقت مسيرات عفوية في طولكرم، طالب المشاركون فيها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونددوا بالجريمة البشعة.

قوات الاحتلال ظلت تلاحق نعالوة منذ أكثر من شهرين، بعد هجوم أسفر عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة ثالث، في منطقة "بركان" الصناعية قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة المحتلة، واعتقلت إسرائيل على إثرها والدي الشهيد وشقيقه وصهره.

مسيرات غاضبة خرجت من مدينة #طولكرم عقب استشهاد المقاوم #أشرف_نعالوة، قبل قليل. pic.twitter.com/uZUGQWudiG — فلسطين بوست (@plespost) December 13, 2018

شهيد في رام الله

الشاب صالح عمر البرغوثي (29 عامًا) استشهد بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار بمدينة سردا شمالي رام الله بالضفة المحتلة، بزعم أنه أحد منفذي عملية "عوفرا" التي أصيب فيها 7 إسرائيليين.

مصادر أمنية قالت لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" اختطفت البرغوثي، مساء أمس الأربعاء، بعد إطلاق النار صوب مركبته عند مروره من شارع سردا باتجاه كوبر، فيما أبلغت سلطات الاحتلال رسميًا عن استشهاده لاحقًا.

الاحتلال اعتقل، فجر الخميس، 7 فلسطينيين في كوبر بينهم والد وشقيق الشهيد.

بيان جيش الاحتلال قال إن قواته اقتحمت قرية كوبر شمالي محافظة رام الله، وحاصرت منزل عائلة البرغوثي واعتقلته بزعم أنه أحد منفذي هجوم مسلح بسيارة قرب مستوطنة عوفرا شرقي رام الله الأحد الماضي.

البيان الإسرائيلي ادعى أن البرغوثي حاول الهرب فأطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه، ما أدى إلى استشهاده، كما ذكر البيان أنه تم اعتقال شابان آخران يشتبه في مشاركتهم بتنفيذ العملية.

مركبة الشهيد صالح البرغوثي حيث خطفه الاحتلال وأعلن عن مقتله

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نعت في بيان لها، الشهيدين نعالوة والبرغوثي، وقالت إنهما من خيرة مجاهديها، مؤكدة أن جذوة المقاومة في الضفة المحتلة لن تنطفئ وأن الاغتيالات لن توقف مسيرتها.

حركة الجهاد الإسلامي، نعت الشهيدين في بيان، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهات وإعلان الغضب في وجه الاحتلال.

شهيد في القدس

قوات الاحتلال قتلت الشاب محمد جمال مطير، فجر اليوم في القدس المحتلة، بزعم أنه طعن اثنين من شرطة الاحتلال وأصابهما بجروح طفيفة.

جنود الاحتلال أطلقوا بين 10-12 رصاصة على مطير وهو من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وتركته ينزف لنحو 40 دقيقة حتى استشهاده.

قوات الاحتلال أطلقت على إجراءاتها العسكرية هذه عملية تصفية الحساب.

https://twitter.com/qudsn/status/1073123007852367872?ref_src=twsrc%5Etfw

تم فرض حصار عسكري في المنطقة، وأغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من دخوله.

في سياق متصل، جرحت فتاة فلسطينية بعدما أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص صباح اليوم الخميس بزعم تنفيذها عملية طعن قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.

الشهيد محمد مطير منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة