ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال أحدهم منفذ عملية "بركان"

فور سماع نبأ استشهاده، انطلقت مسيرات عفوية في طولكرم، طالب المشاركون فيها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ونددوا بالجريمة البشعة.
قوات الاحتلال ظلت تلاحق نعالوة منذ أكثر من شهرين، بعد هجوم أسفر عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة ثالث، في منطقة "بركان" الصناعية قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة المحتلة، واعتقلت إسرائيل على إثرها والدي الشهيد وشقيقه وصهره.
الشاب صالح عمر البرغوثي (29 عامًا) استشهد بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار بمدينة سردا شمالي رام الله بالضفة المحتلة، بزعم أنه أحد منفذي عملية "عوفرا" التي أصيب فيها 7 إسرائيليين.
مصادر أمنية قالت لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" اختطفت البرغوثي، مساء أمس الأربعاء، بعد إطلاق النار صوب مركبته عند مروره من شارع سردا باتجاه كوبر، فيما أبلغت سلطات الاحتلال رسميًا عن استشهاده لاحقًا.
الاحتلال اعتقل، فجر الخميس، 7 فلسطينيين في كوبر بينهم والد وشقيق الشهيد.
بيان جيش الاحتلال قال إن قواته اقتحمت قرية كوبر شمالي محافظة رام الله، وحاصرت منزل عائلة البرغوثي واعتقلته بزعم أنه أحد منفذي هجوم مسلح بسيارة قرب مستوطنة عوفرا شرقي رام الله الأحد الماضي.
البيان الإسرائيلي ادعى أن البرغوثي حاول الهرب فأطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه، ما أدى إلى استشهاده، كما ذكر البيان أنه تم اعتقال شابان آخران يشتبه في مشاركتهم بتنفيذ العملية.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نعت في بيان لها، الشهيدين نعالوة والبرغوثي، وقالت إنهما من خيرة مجاهديها، مؤكدة أن جذوة المقاومة في الضفة المحتلة لن تنطفئ وأن الاغتيالات لن توقف مسيرتها.
حركة الجهاد الإسلامي، نعت الشهيدين في بيان، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهات وإعلان الغضب في وجه الاحتلال.
شهيد في القدس
قوات الاحتلال قتلت الشاب محمد جمال مطير، فجر اليوم في القدس المحتلة، بزعم أنه طعن اثنين من شرطة الاحتلال وأصابهما بجروح طفيفة.
جنود الاحتلال أطلقوا بين 10-12 رصاصة على مطير وهو من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وتركته ينزف لنحو 40 دقيقة حتى استشهاده.
قوات الاحتلال أطلقت على إجراءاتها العسكرية هذه عملية تصفية الحساب.