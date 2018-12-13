تقرير: عدد الصحفيين المسجونين ارتفع إلى رقم قياسي

أظهر تقرير صدر الخميس أن عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بسبب عملهم، يقترب من رقم قياسي مرتفع، وقالت كاتبة التقرير "يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه… يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا".
وقالت لجنة حماية الصحفيين في إحصاء سنوي إن هناك 251 صحفيا مسجونون بسبب أدائهم لعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وللعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في السجون في تركيا والصين ومصر، حيث تتهم السلطات هناك صحفيين بالقيام أنشطة مناهضة للحكومة.
الأمر أشبه بتوجه:
قالت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة "يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه… يبدو وكأنه أصبح أمرا عاديا".
بحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح مقرها الولايات المتحدة وتروج لحرية الصحافة، فإن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر "أخبار كاذبة" ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في عام 2016.
ترمب والأخبار الزائفة:
التقرير انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وصفه التغطية الإعلامية السلبية مرارا بأنها "أخبار كاذبة" وهي جملة يستخدمها أيضا قادة في دول أخرى لوصف منتقديهم.
التقرير نُشر في نفس الأسبوع الذي شهد منح مجلة تايم عدة صحفيين لقب "شخصية العام".
شملت هذه المجموعة الصحفيين في رويترز: وا لون وكياو سوي أو اللذين سجنا قبل عام والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل شهرين.
التقرير انتقد مصر وتركيا ودول أخرى في هذا الصدد، وسبق أن قالت تركيا إن حملتها مبررة بسبب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.
لجنة حماية الصحفيين قالت إن العدد الإجمالي للصحفيين السجناء يقل بنسبة 8% عن الزيادة القياسية المسجلة في العام الماضي التي بلغت 272 صحفيا.
لا يتضمن العدد الكلي الصحفيين المفقودين أو الذين تحتجزهم أطرافا غير تابعة للدولة.
اللجنة قالت إن هناك عشرات الصحفيين المفقودين أو المخطوفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينهم عدد يحتجزهم الحوثيون في اليمن.