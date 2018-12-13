الضفة تشتعل.. تطورات الأحداث لحظة بلحظة

اشتعلت الضفة الغربية اليوم بمسيرات عفوية واحتجاجات، بعدما قتل جيش الاحتلال 3 مقاومين فلسطينيين في عملية أطلق عليها "تصفية حساب"، كما نفذ أكبر حملة اعتقالات بالضفة منذ شهور.

وجاء الرد سريعًا من رام الله حيث أسفرت عملية إطلاق نار عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة.. فما الذي يحدث في الضفة؟

تطورات الأحداث لحظة بلحظة: