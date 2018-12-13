الضفة تشتعل.. تطورات الأحداث لحظة بلحظة

اشتعلت الضفة الغربية اليوم بمسيرات عفوية واحتجاجات، بعدما قتل جيش الاحتلال 3 مقاومين فلسطينيين في عملية أطلق عليها "تصفية حساب"، كما نفذ أكبر حملة اعتقالات بالضفة منذ شهور.
وجاء الرد سريعًا من رام الله حيث أسفرت عملية إطلاق نار عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة.. فما الذي يحدث في الضفة؟
تطورات الأحداث لحظة بلحظة:
- الاحتلال فرض حصارا شاملا على مدينتي رام الله والبيرة، بعد عملية إطلاق النار ظهر الخميس، وأغلقت حاجز بيت إيل العسكري، ومفترق عين سينيا شمالي رام الله.
- الجيش الإسرائيلي شدد من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة رام الله، كما اقتحم مدينة البيرة من مدخلها الشمالي.
- روايات كثيرة تتناقلها الصحافة الإسرائيلية عن منفذ العملية، وتضاربت الأنباء عما إذا كان منفذ إطلاق النار، شخص واحد أم اثنين أم أكثر.
- الإذاعة الإسرائيلية قالت إن مسلحًا فلسطينيا ترجل من سيارته، وأطلق النار باتجاه 4 جنود قبل أن يتم إطلاق النار عليه دون التطرق لمصيره.
- جيش الاحتلال أعلن أن جنوده من القتلى والمصابين في العشرينات من العمر.
- جيش الاحتلال أعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة جنديين آخريْن حالتهما حرجة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا في سلواد شرقي رام الله بالضفة المحتلة.
- إضراب في طولكرم وضاحية شويكة، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين سقطوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس ونابلس ورام الله، ليلة وفجر الخميس.
- مسيرات عفوية غاضبة في طولكرم، مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوة الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
- بيان من حركة حماس والجهاد الإسلامي، تنعي الشهداء الثلاثة، وتؤكد على استمرار المقاومة.
- قوات تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة هي الأكبر منذ شهور، طالت 54 فلسطينيًا على الأقل.
- استشهاد الشاب مجد جمال مطير من مخيم قلنديا شمال القدس، صباح اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية طعن.
- وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تغتال فجر اليوم، الشاب أشرف وليد سليمان نعالوة، من ضاحية شويكة شمال طولكرم، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، منفذ عملية بركان.
- قوة خاصة اقتحمت مخيم عسكر الجديد وحاصرت منزلا وسط إطلاق كثيف للنار، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشاب أشرف نعالوة، وجرى احتجاز الجثمان، واعتقال 4 من ساكني البناية.
- استشهاد الشاب صالح عمر البرغوثي (29 عامًا) من قرية كوبر، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اختطافه من سيارته، وزعم الاحتلال أنه حاول الهرب فأرداه قتيلًا، كما زعم أنه أحد منفذي عملية عوفرا الأحد الماضي، واعتقلوا فجر اليوم والديه وشقيقه.