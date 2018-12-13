الشيوخ الأمريكي يقر وقف الدعم العسكري للسعودية باليمن

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس مشروع قرار لإنهاء دور الولايات المتحدة في دعم التحالف السعودي الإماراتي في حربه باليمن.

التفاصيل:

مجلس الشيوخبأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 على مشروع قانون يمنع الإدارة من تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترمب حثت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين انضموا لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الإجراء (الستين صوتا) اللازمة لكي يمضي قدما.

ماذا يطلب مشروع القرار؟

مشروع القرار يطلب من الرئيس ترمب سحب أي قوات أمريكية من اليمن أو لها تأثير في الحرب فيه خلال ثلاثين يوماً من تبني المشروع.

هل يرى النور؟

بعد إقرار مشروع القرار في مجلس الشيوخ،اليوم، فلا يزال بحاجة لتصويت مماثل في مجلس النواب الذي أقر من جهته إجراء يحول دون أي تصويت في المجلس على مشروع القرار الخاص باليمن.

يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعد رسالة سياسية قوية للسعودية وتوبيخا للبيت الأبيض، بعد أن رفض الرئيس ترمب تقييم وكالة المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى تأكيد دور ولي العهد السعودي في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ماذا قال نواب مجلس الشيوخ؟

السيناتور بيرني ساندرز الذي قدم مشروع القرار، قال إن الدعم الأمريكي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. وأضاف، أن الكونغرس لم يصدق على المشاركة الأمريكية في هذه الحرب اليمن، ما يجعلها غير دستورية.

ساندرز اعتبر أن التصويت لصالح مشروع القرار يطالب بحل مأساة الناس في اليمن، ويقول للنظام الاستبدادي الطاغي في السعودية بأننا لن نكون من اليوم جزءا من مغامراته العسكرية المدمرة.

ساندرز: هذا التصويت يسجل أن مجلس الشيوخ يحترم دستور الولايات المتحدة وأن قرار دخول أي حرب يعود إلى الكونغرس وليس بيد رئيس الولايات المتحدة.

السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندزي غراهام قال، إنه كان من أكثر الداعمين في الماضي للعلاقة مع السعودية، لكن تلك الأيام قد ولت، خصوصا مع وجود الأمير محمد بن سلمان في السلطة. ووصف غراهام العلاقة مع ولي العهد السعودي بالسيئة والخاطئة، واستبعد أي تعامل مع السعودية إلا إذا حصل تغيير فيها.

غراهام قال، "أنا والسيناتور ماكين كنا أحيانا الوحيدين الأكثر دعما للعلاقة مع السعودية في الماضي لكن بالنسبة إلي فإن هذه الأيام قد ولت لأن هناك قضايا تحدث في السعودية مثل قضية مقتل خاشقجي الذي تواطأ فيها ولي العهد السعودي، وشرذمة اليمن، وسجن رئيس الوزراء اللبناني وهو من أغرب ما رأيته خلال واحد وعشرين عاما من العمل وكذلك حصار قطر من دون أي إشعار لنا ونحن لدينا جيش فيها، إلى أصدقائنا في السعودية أقول لن تكون لكم العلاقة نفسها مع مجلس الشيوخ إلا أذا تغيرت الأمور وأنتم عليكم أن تتبينوا كيف سيجري هذا التغيير وأنا من وجهة نظري العلاقة الآن مع السعودية غير جيدة فهناك علاقة مع الدولة وهناك علاقة مع الأفراد ومن هؤلاء الأفراد بالتحديد ولي العهد السعودي، فإن العلاقة معه سيئة وخاطئة وسامة وأنا لا أرى نفسي أتعامل مع السعودية في المستقبل إلا إذا حصل فيها تغيير".

السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز قال إنه سيستخدم صلاحياته لتمرير مشروع قانونه لمساءلة السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في حربها على اليمن. وأضاف، أنه يجب فرض عقوبات بمجوب قانون ماغنيستكي على المتورطين في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ميننديز قال إن مشروع القانون رسالة مفادها: "لا يمكنكم ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب مهما كنتم أصدقاءنا".

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، قال إن مشروع القانون بشأن الحرب على اليمن سيتم تمريره وإنه سيمثل أفضل رد على السعودية التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في هذه الحرب.

ميرفي قال "إن السعودية دولة حليفة لكن إذا رمى حليفك نفسه في بركة لأسماك القرش يجب ألا تتبعه. هناك حدود تجاوزها السعوديون ولسوء الحظ على مجلس الشيوخ تحديد تلك العلاقة وتوضيح ما يجب أن تكون عليه في المستقبل. اليمن يشهد كارثة إنسانية والمؤشرات كلها تدين السعودية التي تستخدم أسلحتنا هناك لترويع المدنيين وتدمير البنى التحتية".

السيناتور الديمقراطية جين شاهين اعتبرت أن تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي قدمه بيرني ساندرز يبعث برسالة مهمة لوقف الحرب في اليمن.

جين شاهين قالت "يسرني أن أنضم إلى زملائي اليوم الذين سلطوا الضوء على ما يحصل في اليمن ومساءلة الضالعين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحل الأزمة الحاصلة مع السعودية لتعريفهم وتعريف العالم كله بالقيم الأمريكية الداعمة لحقوق الإنسان. مسرورة لكل هذا، وآمل أن يمر هذا القانون وأن نتبعه بقرار عقوبات ميننديز.

هل يستخدم ترمب "فيتو رئاسي"؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، فإنّ النصّ لن يرى النور في مبنى الكابيتول لأن الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب الحالي كفيلة بوأده حالما يحال إليها، غير أن هذه الأغلبية ستنتقل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين حين تبدأ ولاية مجلس النواب الجديد في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن حتى وإن وافق مجلس النواب الجديد على مشروع القانون وأحيل النص بالتالي من الكابيتول إلى البيت الأبيض فإنّ ترمب يمكنه عندها استخدام الفيتو الرئاسي ضدّه وإفشال هذه المحاولة من أساسها.

الأربعاء دعا زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إلى التصويت ضد مشروع القانون هذا لأنّه ينال برأيه من صلاحيّات الرئيس المتعلّقة بإعلان الحرب.

لكنّ ماكونيل أرسل إلى حليفه الوثيق ترمب رسالة تحذير لا تقلّ أهميّة بإعلانه تأييده التصويت على قرار غير ملزم يتّهم فيه مجلس الشيوخ علانية ولي العهد السعودي بالتورّط في قتل خاشقجي.

الإجراء الرامي إلى التنديد بجريمة قتل خاشقجي وتحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عنها تقدّم به السناتور الجمهوري بوب كوركر المعروف بانتقاداته الشديدة للرئيس ترمب، ولكنّ التصويت عليه لن يتمّ قبل الخميس على أقلّ تقدير.

بوب كوركر، توقع أن يوافق مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة على مشروعه.

يشعر أعضاء المجلس بالاستياء من رد فعل الرئيس دونالد ترمب على قتل خاشقجي وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب في اليمن.

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