السعودية تبدأ تشكيل تكتل سياسي جديد في منطقة البحر الأحمر

تسعى السعودية لتشكيل تحالف مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للملاحة العالمية وساحة تنافس على نحو متزايد مع منافسين إقليميين.

اجتماع دون التوصل لاتفاق نهائي: