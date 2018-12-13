البنتاغون يرد على إعلان أردوغان بدء عملية عسكرية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال سوريا محل قلق بالغ و"غير مقبول".

جاء ذلك بعد أن أعلنت تركيا أنها ستبدأ عملية عسكرية جديدة في المنطقة خلال أيام لاستهداف مسلحين أكراد.

ما القصة؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستبدأ عملية عسكرية، خلال أيام، بهدف إنقاذ منطقة شرق الفرات مما سماها المنظمة الإرهابية الانفصالية المعروفة بــ "وحدات حماية الشعب الكردية".

أردوغان أكد في كلمة ألقاها خلال قمة الصناعات الدفاعية التركية في أنقرة، الأربعاء، أن هدف هذه العملية العسكرية هو عناصر هذه الوحدات، لا القوات الأمريكية الموجودة في تلك المنطقة.

أردوغان قال: "نحن نرى أمريكا على أنها حليف استراتيجي من الممكن أن نعمل معه في المستقبل بشرط أن تتوفر الأسس الصحيحة لذلك، ويجب أن لا نسمح للاختلاف العميق في وجهات النظر بيننا حول السياسة في سوريا التي نعتبرها شأن مصيري بالنسبة لبلدنا، بأن تشكل عائقا أمام تعاوننا المستقبلي، وبهذا المفهوم، فإننا أفدنا من قبل ونفيد الأن مرة أخرى أنه خلال عدة أيام سنبدأ بعمليتنا التي تهدف لإنقاذ منطقة شرق الفرات من المنظمة الإرهابية الانفصالية، وأشدد بشكل خاص أننا لا نستهدف بذلك القوات الأمريكية أبدا بل نستهدف عناصر المنظمة الإرهابية الذين يوجدون في المنطقة".

رد البنتاغون:

المتحدث باسم البنتاغون الكوماندر شون روبرتسون، قال في بيان "إن القيام بعمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا خاصة في ظل احتمال وجود أفراد من الجيش الأمريكي هناك أو في محيط المنطقة محل قلق بالغ. أي أفعال من هذا النوع غير مقبولة بالنسبة لنا".

روبرتسون: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن تركيا الحدودي لكن المعركة ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" لم تنته وقوات سوريا الديمقراطية تظل "شريكا ملتزما" في التصدي للتنظيم المتشدد.

روبرتسون شدد على أن الحل الوحيد لكافة المخاوف الأمنية بالمنطقة، هو التنسيق، والتشاور المتبادل بين تركيا والولايات المتحدة.

روبرتسون أفاد بأن بلاده ملتزمة بالعمل الوثيق مع تركيا، ومعنية بأعمال مجموعة العمل رفيعة المستوى حول سوريا، بين البلدين؛ من أجل تحقيق التنسيق، والتعاون، والتشاور بينهما.

روبرتسون أوضح أنه من الممكن الإبقاء على استمرار الأمن بالمناطق الحدودية، مضيفًا "العمليات العسكرية غير المنسقة ستقوض المصالح المشتركة".

روبرتسون لفت إلى أن تركيا حليف مهم للغاية منذ عشرات السنين داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشريك محوري للغاية في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

روبرتسون استطرد في ذات السياق قائلا "نحن مسؤولون عن أمن بعضنا البعض، كما أننا ملتزمن بأمن الحدود التركية".

روبرتسون أشار إلى استمرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأن "قوات التحالف تعمل عن كثب مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر جزءًا من الحرب ضد "داعش" في وادي نهر الفرات الأوسط".

متحدث البنتاغون أضاف قائلا "لم ولن نسمح على الإطلاق لتنظيم داعش بتنفس الصعداء في تلك المنطقة، وإلا فإننا سنخاطر بالمكاسب التي حققناها مع شركائنا في التحالف الدولي، ونسمح بخطر ظهور التنظيم مجددًا".

موقف ميداني:

قائد فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني في سوريا سيف أبو بكر، كشف عن أن قرار تركيا بدء معركة السيطرة على شرق الفرات خلال وقت قريب جاء عقب مماطلة الجانب الأمريكي في تنفيذ اتفاق منبج التركي الأمريكي وتسليم المدينة لسكانها الأصليين والمجالس المحلية وقوات الجيش الوطني.

أبو بكر أكد أن قوات الجيش الوطني المدعوم من تركيا تتأهب لهذه المعركة للقضاء على "التنظيمات الإرهابية" وإعادة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم، على حد تعبيره

الوجود الأمريكي في منبج

الولايات المتحدة أقامت مواقع مراقبة على طول أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن هذه المواقع تهدف للمساعدة على إبقاء التركيز منصبا على محاربة تنظيم الدولة في سوريا. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن هناك حوالي ألفي جندي أمريكي في سوريا.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت هذا الأسبوع: "بناء على توجيهات الوزير ماتيس، أقامت الولايات المتحدة مواقع مراقبة في المنطقة الحدودية بشمال شرق سوريا لمواجهة المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في حلف شمال الأطلسي".

الوزارة أضافت: "نأخذ المخاوف الأمنية التركية على محمل الجد ونحن ملتزمون بتنسيق جهودنا مع تركيا لإحلال الاستقرار في شمال شرق سوريا".

خلفية: