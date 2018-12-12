وائل عباس حرا.. ومنظمات حقوقية تدين ممارسة مصر "أعمال انتقام"

أخلت السلطات المصرية، اليوم، سبيل المدّون والصحفي المصري البارز وائل عباس بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي نحو سبعة أشهر متهما بنشر أخبار كاذبة، حسب محاميه.

التفاصيل:

نشر جمال عيد، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عباس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "أخيرا تم الإفراج عن وائل عباس بعد 7 أشهر من حبس احتياطي ظالم و10 أيام احتجاز غير قانوني (…) ما زلت مقتنعاً أن مصر دولة بوليسية وعدلها ميزانه مائل".

محكمة جنايات الجيزة كانت قد قررت إخلاء سبيل عباس في الأول من ديسمبر/كانون الأول بتدابير احترازية منها مراقبة الشرطة، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار.

في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة العامة مؤيدة بذلك قرار إخلاء سبيل المدوًن المصري.

تم توقيف عباس فجر 23 مايو/آيار الماضي بتهم بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

من هو وائل عباس؟

عباس يعتبر من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، واشتُهر بنشره فيديوهات حول التعذيب في أقسام الشرطة أثناء فترة حكم نظام مبارك.

وائل عباس فاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الأخيرة من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الدولية مثل "سي إن إن" و"بي بي سي".

"إسكات المعارضين"

منظمات حقوقية دولية ومحلية تتهم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين.

وفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن 33 مواطنا صحفيا ومدونا يقبعون في السجن في مصر. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

انتقام

#مصر: الهجمات ضد من تواصلوا مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالسكن اللائق تُعتبر اعتداءً على الأمم المتحدة نفسها https://t.co/YDX4uBChby pic.twitter.com/zsEVfVnMUE — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 12, 2018

في سياق متصل، طالبت ست منظمات حقوقية غير حكومية في بيان، اليوم، الأمم المتحدة بالرد على تقارير تفيد بأن السلطات المصرية قد مارست "أعمالا انتقامية" ضد أشخاص تعاونوا مع مُقرراتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق.

كانت خبيرة الأمم المتحدة ليلاني فرحة قد زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ عقد تقريبا.

مضمون البيان

تقارير موثقة تفيد بأن سلطات #مصر شنت حملة ضد الأشخاص الذين تعاونوا مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالسكن اللائق… هل ستقف الأمم المتحدة مكتوفة الأيدي؟ https://t.co/YDX4uBTSA8 pic.twitter.com/YmVY8Cgt56 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 12, 2018