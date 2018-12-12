هيلي تحمل ابن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.. وبومبيو يدافع عنه

دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مشددا على أهمية السعودية كحليف للولايات المتحدة ضد إيران.

"لايوجد دليل"

بومبيو كرر تأكيده بأنه لا يوجد دليل مباشر يربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل خاشقجي يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، رغم تقييم المخابرات المركزية الأمريكية بأنه هو على الأرجح من أصدر الأمر بقتله.

عندما سٌئل بومبيو خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات، قال بومبيو دون الخوض في تفاصيل "بعض التقارير التي رأيتموها بشأن ذلك غير دقيقة".

بومبيو أضاف "لا يزالون يعملون على هذا. لا تزال الحقائق قيد التطور فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي… الدليل المباشر ليس متاحا بعد، هذا ما قلته من قبل".

بومبيو قال لشبكة فوكس "لا أحد يقلل من بشاعة هذه الجريمة. لكن تذكروا أن إيران تعيث بلا كابح في جميع أنحاء الشرق الأوسط. مقتل أي فرد أمر مروع. لكن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص في أوربا أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أشد بشاعة".

بومبيو أشار إلى العقوبات وقال إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة من يثبت أنهم ضالعون في قتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

إفادة جينا هاسبل

مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، تقدمت بإفادة خلف أبواب مغلقة أمام زعماء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بشأن مقتل خاشقجي. وسبق أن أدلت بإفادة أمام بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا بعد إفادة هاسبل السابقة إنهم على ثقة بأن ولي عهد السعودية مسؤول عن مقتل خاشقجي، وهي وجهة نظر يشكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ونفى ولي العهد أي علم بالعملية التي أفضت لقتل خاشقجي.

أجواء إفادة #جينا_هاسبل مديرة CIA أمام قادة ورؤساء لجان الأمن القومي مجلس النواب الأمريكي pic.twitter.com/M8ES2BRx4k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2018

تقييم العلاقات مع السعودية

الرئيس المقبل للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنغل قال بعد إحاطة جينا هاسبل إن ما حدث لخاشقجي مأساوي ويجب مراجعة العلاقات الأمريكية السعودية على أثره.

النائب الأمريكي قال إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ستعقد جلسات بعد بداية العام بشأن كل جوانب السلوك السعودي بما في ذلك قتل الصحفي جمال خاشقجي.

#عاجل | إليوت إنغل يقول بعد استماعه لإحاطة جينا هاسبل إنه يجب مراجعة العلاقات الأمريكية #السعودية على إثر ما حدث ل #خاشقجي — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) December 12, 2018

مسؤولية ابن سلمان

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، حمّلت حكومة السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية أجرتها شبكة "إن بي سي" الأمريكية مع هيلي، التي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري.

المسؤولة الأمريكية شددت على ضرورة إجراء "حوار جاد وصارم مع السعوديين، وإخبارهم أننا لن نتغاضى عن مقتل خاشقجي".

في المقابل، أكدت هيلي أن العلاقات بين واشنطن والرياض وثيقة، لاسيما في مواجهة إيران.

حول تقارير إعلامية بشأن علاقة "صداقة فريدة" تجمع محمد بن سلمان وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأحد مستشاريه، أشارت هيلي إلى وجود "الكثير من الشائعات".

هيلي قالت "لدينا علاقات مع الكثير من البلدان، وهدفنا هو جعل تلك العلاقات أفضل، لكن عندما تحدث أشياء كهذه (مقتل خاشقجي) يجب أن نتراجع إلى الوراء وألا نتنازل أبدا عن مبادئنا".

Nikki Haley tells @TODAYShow she leveraged President Trump's outbursts to get things done at the U.N. https://t.co/79yjib4WTj — NBC News (@NBCNews) December 12, 2018

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