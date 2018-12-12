محامي ترمب السابق بعد حكم بحبسه: كنت أغطي على أفعاله القذرة

قبل أن يصدر القاضي حكمه قال كوهين مخاطبا المحكمة "اليوم هو اليوم الذي استعيد فيه حريتي.. لقد كنت أعيش في سجن شخصي وعقلي منذ اليوم الذي قبلت فيه عرض العمل مع قطب العقارات الذي أعجبت جدا بفطنته في مجال الأعمال".
كوهين أشار إلى تغريدة لترمب وصفه فيها بـ"الضعيف" وقال "لقد كان ضعفي هو ولائي الأعمى لدونالد ترمب".
….which it was not (but even if it was, it is only a CIVIL CASE, like Obama’s – but it was done correctly by a lawyer and there would not even be a fine. Lawyer’s liability if he made a mistake, not me). Cohen just trying to get his sentence reduced. WITCH HUNT!
كوهين وصل إلى المحكمة مع زوجته وابنه وابنته التي كانت تسير على عكاز.
كوهين قال باكيا في المحكمة "لن يتذكرني التاريخ بأنني المجرم".
أموال لشراء الصمت
كوهين اعترف بذنبه في تهم وجهها إليه مدعون فيدراليون في نيويورك ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016 وما إذا كانت حملة ترمب تواطأت مع موسكو.
كوهين أقر بأنه دفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة في مجلة "بلايبوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعيتا أنهما أقامتاها مع ترمب خلال حملة انتخابات العام 2016.
كوهين قال للمحققين أن تلك الدفعات تمت "بالتنسيق مع" ترمب "وبتوجيه منه".
المدعون وصفوا تلك الدفعات بأنها مساهمات غير قانونية تهدف إلى التأثير في الانتخابات.
الادعاء ذكر أن كوهين مارس الخداع "من خلال إخفاء حقائق اعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات".
خلفيات:
ترمب سعى هذا الأسبوع إلى التقليل من أهمية تلك الدفعات وقال أنها "تحويلات مالية خاصة بسيطة" وأنها تسمى "خطأ" مساهمات في الحملة الانتخابية.
ترمب كتب على تويتر أن "كوهين يحاول أن يخفض الحكم عليه".
كوهين اعترف الشهر الماضي بأنه كذب على الكونغرس عن اتصالاته مع روسيا بشأن تشييد "برج ترمب" في موسكو.
على مدى 12 عاما، شغل كوهين منصب نائب رئيس "منظمة ترمب" التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة للرئيس الأمريكي بحيث كان يعد المحامي أحد أهم المقربين منه.
في أبريل/ نيسان دهم المحققون مكاتب كوهين ومنزله في نيويورك، وفي أغسطس/ آب، أقر بأنه أخفى عن السلطات الضريبية عائدات بقيمة أربعة ملايين دولار تدرها شركات سيارات الأجرة التي يملكها.