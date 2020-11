محامي ترمب السابق بعد حكم بحبسه: كنت أغطي على أفعاله القذرة

شن مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترمب هجوماً لاذعا على الرئيس الأمريكي، قبيل إصدار محكمة فيدرالية عليه حكما بالسجن لثلاث سنوات، اليوم.

أفعال ترمب "القذرة"

….which it was not (but even if it was, it is only a CIVIL CASE, like Obama’s – but it was done correctly by a lawyer and there would not even be a fine. Lawyer’s liability if he made a mistake, not me). Cohen just trying to get his sentence reduced. WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2018