لجنة أممية تدعو السعودية للإفراج عن نشطاء ولتحقيق دولي بشأن خاشقجي

دعت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة السعودية للإفراج عن أكثر من 12 ناشطا تحتجزهم، كما تساءلت عما إذا كانت الرياض ستسمح بمشاركة خبراء دوليين في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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