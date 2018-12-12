كنيسة هولندية تقيم قداسا بلا نهاية لحماية لاجئين بداخلها

بدأت كنيسة هولندية صغيرة منذ أكثر من ستة أسابيع قداسا مستمرا على مدار الساعة لحماية أسرة من اللاجئين احتمت بها من مطاردة الشرطة، التي تسعى لترحيلها.

التفاصيل: