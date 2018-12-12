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سياسة

كنيسة هولندية تقيم قداسا بلا نهاية لحماية لاجئين بداخلها

القداس بدأ في أكتوبر ومستمر حتى الآن
القداس بدأ في أكتوبر ومستمر حتى الآن
12/12/2018

بدأت كنيسة هولندية صغيرة منذ أكثر من ستة أسابيع قداسا مستمرا على مدار الساعة لحماية أسرة من اللاجئين احتمت بها من مطاردة الشرطة، التي تسعى لترحيلها.

التفاصيل:
  • القداس المستمر بدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشارك به أكثر من 550 رجل دين حافظوا على استمراريته على مدار الساعة.
  • رجال الدين، الذين يتناوبون على إقامة القداس، يأتون من مدن مختلفة ويقطع بعضهم مسافات طويلة.
  • حسب القانون الهولندي، ممنوع على الشرطة قطع أي قداس داخل الكنائس.
  • الكنيسة قالت إنها ستستمر في القداس إلى النهاية، بالرغم من تصريحات أحد وزراء الحكومة بأنها لن تغير رأيها في هذه القضية.
  • عدد محدود للغاية من رجال الدين كانوا يتناوبون في البداية على إقامة القداس، لكن الوضع اختلف بعد أن أعلنت الكنيسة البروتستانتية في هولندا تأييدها وشجعت أتباعها على المشاركة فيه.
  • بعض من يشاركون في القداس، قالوا إنهم غير متدينين ولكنهم يشاركون فيه من أجل هدف إنساني.
  • اللاجئون الذين تحميهم الكنيسة من أرمينيا وصدر بحقهم أمر ترحيل خارج هولندا.
  • العائلة وصلت إلى هولندا عام 2010، وطلبت حق اللجوء السياسي وهو ما رفضته السلطات الهولندية.
  • السلطات حاولت مرتين الحصول على حكم قضائي بترحيل العائلة، وخسرت السلطات في المرتين.
  • المحاولة الثالثة للسلطات توجت بحصولها على أمر بترحيل العائلة، التي تتكون من أب وأم وثلاثة أطفال.
  • العائلة لجأت إلى كنيسة أخرى للاحتماء بها، ولكنها اضطرت للانتقال منها لعدم وجود الموارد الكافية.
  • العائلة انتقلت إلى الكنيسة الحالية، التي توفر لها الحماية من الشرطة بالإضافة إلى تقديم التأهيل النفسي للأسرة والتعليم للأبناء لأنهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة.
المصدر : نيويورك تايمز
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