فورين بوليسي: السعودية تشن حربا علي نائبتين مسلمتين بالكونغرس

تسعي السعودية والإمارات لتشويه صورة نائبتين مسلمتين عن الحزب الديمقراطي نجحتا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر الماضي عبر ربطهما بجماعة الإخوان المسلمين

هذا ما أكدته علا سالم في مقال نشر الثلاثاء في العدد الأخير لمجلة الشؤون الخارجية (فورين بوليسي) الأمريكية بعنوان "السعودية تعلن الحرب على نائبات مسلمات في أمريكا".

وجاء في المقال أن أنظمة عربية خليجية تسعي لتشويه صورة النائبتين الأمريكيتين المنتخبتين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر وسائل متعددة من بينها العنصرية والتعصب الأعمى والأخبار الملفقة، وأن الأمر لم يعد يقتصر على هجوم وسائل الإعلام الأمريكية على هاتين النائبتين حتى قبيل مباشرة أعمال الكونغرس في الرابع من يناير/ كانون الثاني المقبل.

أهم ما ورد في المقال

انتخابات التجديد النصفي أدت لتضخيم مخاوف موجودة بالفعل في مدي حركية النائبات المسلمات في الولايات المتحدة، وخصوصا لدى وسائل الاعلام الشرق أوسطية لا الأمريكية فقط.

اتهم أكاديميون ومعلقون سياسيون قريبون من صناعة القرار في بعض بلدان الخليج ووسائل إعلامية خليجية إلهان عمر (من أصول صومالية)، ورشيدة طليب من أصول عربية فلسطينية والسيد عبدول (الذي لم ينجح في انتخابات حاكم ولاية ميتشغن) بأنهم أعضاء سريين في جماعة الاخوان المسلمين التي تناصبها السعودية والإمارات العداء بشكل واضح.

الأحد الماضي قامت قناة "العربية" الفضائية السعودية ببث محتوى مقال جاء فيه أن النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب تعدان جزءا من تحالف بين الحزب الديمقراطي الأمريكي من جهة، وجماعات إسلامية (لم تحددها) من جهة أخرى بهدف السيطرة على الكونغرس (المجلس التشريعي الأمريكي).

جاء في المقال الذي بثت "العربية" مقتطفات منه الأحد إن النائبتين (عمر وطليب) من المناهضين لترمب وفريقه السياسي، ويناهضان على الأخص سياسة ترمب الخارجية ابتداء من العقوبات علي إيران مرورا بعزل الإخوان المسلمين وكل حركات الإسلام السياسي.

مثال آخر، ناقش برنامج حواري على شبكة " إم بي سي" تداعيات حصول الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب الأمريكي، والدور المتوقع من النائبتين المسلمتين في المجلس: إلهان عمر ورشيدة طليب.

ناقش المذيع المشهور عمرو أديب موضوع النائبتين المسلمتين في الكونغرس الأمريكي مع المحلل السياسي المصري معتز عبد الفتاح الذي قال إن المواجهة الناجحة التي خاضها ترمب مع الإسلاميين سيتم تقويض نتائجها مع فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

صارت هذه الهجمات الإعلامية ضد النائبتين المسلمتين واسعة الانتشار في وسائل الاعلام في منطقة الخليج لدرجة أن التوجه في حد ذاته صار مجالا للنقاش سواء على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أو على شاشات التلفاز.

من النادر تماما أن يقوم مسؤولون حكوميون رسميون بتلك الهجمات للخوف على ما يبدو من أن يؤدي هجوم رسمي الى تقويض حملات وجهود مكلفة ماديا تقوم بها حكومات الخليج للعلاقات العامة وممارسة الضغط في واشنطن، لكن هذا لا يعني أن هجمات من هذا النوع لم تقع أبدا.

على سبيل المثال، بعد ساعات من إعلان نجاح إلهان عمر في الفوز بمقعد في مجلس النواب، قام أحد المسؤولين في السفارة السعودية في واشنطن باتهامها باتباع أيديولوجية الإخوان المسلمين التي قال إنها متغلغلة في أوساط الحزب الديمقراطي الأمريكي.

غرد فيصل الشمري المستشار الثقافي بسفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، والكاتب في موقع قناة العربية على الإنترنت: ستكون عدائية ضد الخليج ومؤيدة للإسلام السياسي المتمثل في حركة الإخوان المسلمين في منطقة الشرق الأوسط".

يقول السيد عبدول وهو أمريكي من أبوين مصريين مهاجرين لأمريكا إن هجمات متعددة ضده جاءت من المنطقة العربية خلال فترة المنافسة الانتخابية للفوز بمنصب حاكم ولاية ميتشغن، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط قامت بتضخيم اتهامات منافسه الجمهوري باتريك كولبيك له بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

صحيفة اليوم السابع المصرية نشرت أن السيد من المرجح أن يخسر تلك الانتخابات بسبب صلاته بحركة "أمة الإسلام" الراديكالية التي تعبر عن الزنوج المسلمين في أمريكا، وكذلك مع الناشطة الأمريكية المسلمة ليندا صرصور المعروفة بآرائها الأكثر راديكالية.

السيد عبدول أبلغ كاتب المقال أن نخبا سياسية في مصر والسعودية والإمارات تشعر بالتهديد من ساسة أمريكيين مثل هؤلاء النائبات الجديدات لمجرد كونهن مسلمات، كما أن بزوغ ساسة في واشنطن مثل عبدول وإلهان عمر ورشيدة طليب يمثلون تقويضا عمليا لمقولة طغاة الشرق الأوسط الذين يرددون دوما على مسامع الأمريكيين أن شعوبهم ليست مؤهلة للديمقراطية في الوقت الحالي.

عبدول: الشعوب ليس لديها مدخل للوصول للسلطة في بلادهم ولكنهم يمكن أن يصلوا إليها إذا غادروا بلادهم وتواجدوا في بلدان تحترم إمكانياتهم وقدراتهم وإنسانيتهم، وهذا المنطق يقوض بالكامل ما يقوله طغاة مثل السيسي في مصر وبن سلمان في السعودية.

المنافسة على الرئاسة في أمريكا أسهل من مصر!