فورين بوليسي: السعودية تشن حربا علي نائبتين مسلمتين بالكونغرس

تسعي السعودية والإمارات لتشويه صورة نائبتين مسلمتين عن الحزب الديمقراطي نجحتا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر الماضي عبر ربطهما بجماعة الإخوان المسلمين
هذا ما أكدته علا سالم في مقال نشر الثلاثاء في العدد الأخير لمجلة الشؤون الخارجية (فورين بوليسي) الأمريكية بعنوان "السعودية تعلن الحرب على نائبات مسلمات في أمريكا".
وجاء في المقال أن أنظمة عربية خليجية تسعي لتشويه صورة النائبتين الأمريكيتين المنتخبتين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر وسائل متعددة من بينها العنصرية والتعصب الأعمى والأخبار الملفقة، وأن الأمر لم يعد يقتصر على هجوم وسائل الإعلام الأمريكية على هاتين النائبتين حتى قبيل مباشرة أعمال الكونغرس في الرابع من يناير/ كانون الثاني المقبل.
أهم ما ورد في المقال
- انتخابات التجديد النصفي أدت لتضخيم مخاوف موجودة بالفعل في مدي حركية النائبات المسلمات في الولايات المتحدة، وخصوصا لدى وسائل الاعلام الشرق أوسطية لا الأمريكية فقط.
- اتهم أكاديميون ومعلقون سياسيون قريبون من صناعة القرار في بعض بلدان الخليج ووسائل إعلامية خليجية إلهان عمر (من أصول صومالية)، ورشيدة طليب من أصول عربية فلسطينية والسيد عبدول (الذي لم ينجح في انتخابات حاكم ولاية ميتشغن) بأنهم أعضاء سريين في جماعة الاخوان المسلمين التي تناصبها السعودية والإمارات العداء بشكل واضح.
- الأحد الماضي قامت قناة "العربية" الفضائية السعودية ببث محتوى مقال جاء فيه أن النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب تعدان جزءا من تحالف بين الحزب الديمقراطي الأمريكي من جهة، وجماعات إسلامية (لم تحددها) من جهة أخرى بهدف السيطرة على الكونغرس (المجلس التشريعي الأمريكي).
- جاء في المقال الذي بثت "العربية" مقتطفات منه الأحد إن النائبتين (عمر وطليب) من المناهضين لترمب وفريقه السياسي، ويناهضان على الأخص سياسة ترمب الخارجية ابتداء من العقوبات علي إيران مرورا بعزل الإخوان المسلمين وكل حركات الإسلام السياسي.
- مثال آخر، ناقش برنامج حواري على شبكة " إم بي سي" تداعيات حصول الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب الأمريكي، والدور المتوقع من النائبتين المسلمتين في المجلس: إلهان عمر ورشيدة طليب.
- ناقش المذيع المشهور عمرو أديب موضوع النائبتين المسلمتين في الكونغرس الأمريكي مع المحلل السياسي المصري معتز عبد الفتاح الذي قال إن المواجهة الناجحة التي خاضها ترمب مع الإسلاميين سيتم تقويض نتائجها مع فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
- صارت هذه الهجمات الإعلامية ضد النائبتين المسلمتين واسعة الانتشار في وسائل الاعلام في منطقة الخليج لدرجة أن التوجه في حد ذاته صار مجالا للنقاش سواء على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أو على شاشات التلفاز.
- من النادر تماما أن يقوم مسؤولون حكوميون رسميون بتلك الهجمات للخوف على ما يبدو من أن يؤدي هجوم رسمي الى تقويض حملات وجهود مكلفة ماديا تقوم بها حكومات الخليج للعلاقات العامة وممارسة الضغط في واشنطن، لكن هذا لا يعني أن هجمات من هذا النوع لم تقع أبدا.
- على سبيل المثال، بعد ساعات من إعلان نجاح إلهان عمر في الفوز بمقعد في مجلس النواب، قام أحد المسؤولين في السفارة السعودية في واشنطن باتهامها باتباع أيديولوجية الإخوان المسلمين التي قال إنها متغلغلة في أوساط الحزب الديمقراطي الأمريكي.
- غرد فيصل الشمري المستشار الثقافي بسفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، والكاتب في موقع قناة العربية على الإنترنت: ستكون عدائية ضد الخليج ومؤيدة للإسلام السياسي المتمثل في حركة الإخوان المسلمين في منطقة الشرق الأوسط".
- يقول السيد عبدول وهو أمريكي من أبوين مصريين مهاجرين لأمريكا إن هجمات متعددة ضده جاءت من المنطقة العربية خلال فترة المنافسة الانتخابية للفوز بمنصب حاكم ولاية ميتشغن، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأوسط قامت بتضخيم اتهامات منافسه الجمهوري باتريك كولبيك له بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
- صحيفة اليوم السابع المصرية نشرت أن السيد من المرجح أن يخسر تلك الانتخابات بسبب صلاته بحركة "أمة الإسلام" الراديكالية التي تعبر عن الزنوج المسلمين في أمريكا، وكذلك مع الناشطة الأمريكية المسلمة ليندا صرصور المعروفة بآرائها الأكثر راديكالية.
- السيد عبدول أبلغ كاتب المقال أن نخبا سياسية في مصر والسعودية والإمارات تشعر بالتهديد من ساسة أمريكيين مثل هؤلاء النائبات الجديدات لمجرد كونهن مسلمات، كما أن بزوغ ساسة في واشنطن مثل عبدول وإلهان عمر ورشيدة طليب يمثلون تقويضا عمليا لمقولة طغاة الشرق الأوسط الذين يرددون دوما على مسامع الأمريكيين أن شعوبهم ليست مؤهلة للديمقراطية في الوقت الحالي.
- عبدول: الشعوب ليس لديها مدخل للوصول للسلطة في بلادهم ولكنهم يمكن أن يصلوا إليها إذا غادروا بلادهم وتواجدوا في بلدان تحترم إمكانياتهم وقدراتهم وإنسانيتهم، وهذا المنطق يقوض بالكامل ما يقوله طغاة مثل السيسي في مصر وبن سلمان في السعودية.
المنافسة على الرئاسة في أمريكا أسهل من مصر!
- عبدول: من المثير للسخرية أنه لا يوجد أي سبيل أمامي لأن أطمح للمنافسة على الرئاسة في مصر، وهي بلد آبائي وأجدادي، وأن تتوافر لي الفرصة للمنافسة على منصب حاكم ولاية ميتشغن.
- يخشى حلفاء أمريكا في المنطقة العربية والشرق الأوسط أن تدافع القيادات العربية الجديدة في الحزب الديمقراطي الأمريكي عن التغيير السياسي في بلدانهم الأصلية وموقف واشنطن من هذا التغيير حال حدوثه، كما أن حكومات المنطقة التي أنفقت ملايين الدولارات على حملات دعاية في العواصم الغربية ستشعر بالتهديد جراء وجود صانعي قرار في واشنطن أو في الكونغرس ممن لديهم اهتمام خاص، ومعرفة مسبقة بالمنطقة العربية وشؤونها.
- قام حكام المنطقة بتأطير اعتراضات ساسة واشنطن المبدئية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية على أنها قضايا ذات انحياز شخصي لهؤلاء الساسة، ومثال على ذلك أحد المعلقين السياسيين المعروف بأنه صدي لما يدور في عقل حكومة بلاده (د. عبد الله عبد الخالق مستشار ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد) والذي تتم إعادة تغريد تغريداته من جانب مسؤولي الدولة الرسميين، نشر مؤخرا شائعة مفادها أن النائبة إلهان عمر تنحدر من نسل الحوثيين في اليمن حتي يقوم بتقويض مستقبلي لهجماتها ضد الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في تلك البلاد.
- أكثر الاتهامات التي قام بها "الذباب الإلكتروني" التابع للسعودية ضد النائبتين الديمقراطيتين المسلمتين في الكونغرس هي وصفهما بأنهما عضوين في جماعة الإخوان المسلمين أو استخدام التعبير الدارج "إخوانجية"، وهذه اتهامات تسبق بكثير انتخاب هاتين النائبتين الشهر الماضي حيث صنفت الإمارات في العام 2014 مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير) باعتباره منظمة إرهابية استنادا لصلات مزعومة تربط بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين.
- الأكاديمية العربية نجاة السعيد التي تقيم في الإمارات انتقدت احتفاء وسائل الإعلام العربية بفوز النائبتين المسلمتين في انتخابات التجديد النصفي، وأشارت إلى دعم مؤسسة (كير) لحملاتهما الانتخابية باعتبار ذلك دليلا على وجود روابط بينهما وبين جماعة الإخوان المسلمين.