رويترز: ترمب يدعم ابن سلمان رغم الغضب بشأن مقتل خاشقجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يقف إلى جانب ولي العهد السعودي على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن الشعب الأمريكي سيثور في حال تعرضه للمحاكمة البرلمانية على حد تعبيره، وأنه ليس قلقا من احتمال تعرضه للمساءلة لأنه من الصعب مساءلة شخص لم يرتكب أي خطأ، على حد قوله.

دعم ترمب لمحمد بن سلمان:

ترمب رفض خلال المقابلة التعليق على ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان متورطا في القتل، لكنه قال إنه زعيم السعودية الحليف الجيد للغاية.

"رويترز" سألت ترمب عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه لمحمد بن سلمان فقال "حسنا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي". وذلك رغم مناشدات أعضاء بمجلس الشيوخ له بالتنديد بحاكم المملكة الفعلي.

ترمب قال إنه لم يسمع بمساع من قبل أفراد في العائلة الحاكمة السعودية لمنع الأمير محمد بن سلمان من تولي العرش.

وكانت مصادر مقربة من الديوان الملكي أبلغت "رويترز" بأن بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يسعون سعيا حثيثا لمنع محمد بن سلمان من أن يصبح ملكا، وبأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة وترمب قد يلعبان دورا حاسما في ذلك الأمر.

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي

ترمب "غير قلق" من المساءلة:

ترمب قال في المقابلة الخاصة مع رويترز إنه "غير قلق" من احتمال تعرضه للمساءلة "لأنه من الصعب مساءلة شخص لم يرتكب أي خطأ".

ترمب، أوضح أنه ليس قلقا وأن الأموال التي دفعها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين قبيل انتخابات 2016 لامرأتين لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ترمب: "من الصعب مساءلة شخص لم يفعل أي شيء خطأ وأوجد أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا" ومضى يقول "لست قلقا.. كلا. أعتقد أن الناس سيثورون إذا حدث ذلك".

تفاعلات قضية خاشقجي:

حديث ترمب يأتي في وقت نقلت فيه صحيفة "واشنطن بوست" عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي بوب كوركر أنه سيسعى لإجراء تصويت، أمس الثلاثاء، على إجراء يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية في قتل خاشقجي.

الصحيفة قالت إن مجلس الشيوخ الأمريكي قد يدين رسميا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي ما لم يعارض أي عضو في المجلس جهود السيناتور الجمهوري بوب كوركر في تسريع التصويت على مشروع قرار لهذا الغرض.

خلفية: