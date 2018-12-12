الإفراج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية

أمر قاض كندي بالإفراج بكفالة عن "مينغ وانتشو" المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية التي أوقفت في فانكوفر في الأول من ديسمبر، بعد ساعات على تأكيد توقيف دبلوماسي كندي سابق في الصين.

وفي ختام جلسة استمرت ثلاثة أيام وفي أوج أزمة دبلوماسية بين بيجين وأوتاوا وواشنطن، وافق القاضي الكندي على طلب مينغ وانتشو الإفراج عنها، ويفترض أن تغادر مينغ التي أوقفت بطلب من الولايات المتحدة، السجن خلال ساعات.

على صعيد آخر قال ترمب إن الإفراج عن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية منغ وانزو يمكن أن يكون جزءا من اتفاق تجاري أوسع مع الصين.

وكان قاض في المحكمة العليا في فانكوفر بكندا قد أمر بالإفراج عن وانزو بكفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار.

وقال محامي وانزو للمحكمة إن موكلته مستعدة لقبول مراقبة دائمة على مدار أربع وعشرين ساعة وسترتدي أجهزة مراقبة إلكترونية وتتكفل بمصاريف المراقبة.

وقال المدعي العام الكندي إن منغ وانزو متهمة في الولايات المتحدة بالتآمر والتحايل على مؤسسات مالية دولية وكل تهمة قد تصل عقوبتها إلى ثلاثين عاما.

إطلاق سراح بشروط:

القاضي الكندي وافق، أمس الثلاثاء، على منح المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، مينغ وانتشو، إطلاق سراح مشروط بكفالة بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

وانتشو (46 عاما) ابنة مؤسس هواوي رين تشينغفاي، اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أثناء توجهها من هونغ كونغ للمكسيك.

اعتقال وانتشو جاء بطلبٍ من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها، وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

وانتشو اتهمت بالتحايل على مصرف (هونغ كونغ بانك) الأمريكي، بدعوى استخدامها إحدى الشركات كوكيل سري لشركة هواوي لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات.

السلطات الكندية أمرت مينغ، بدفع كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (7.47 ملايين دولار أمريكي) بما في ذلك إيداع نقدي قيمته 7 ملايين دولار.

مينغ ستقوم بتسليم جوازات سفرها وتلتزم بأكثر من 12 شرطا فرضتها المحكمة، من بينها تحديد إقامتها وارتداء جهاز يسمح بتتبع موقعها في جميع الأوقات وأن تتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل فريق أمني.

عودة التوتر بين بيجين وواشنطن: