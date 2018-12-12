استطلاع أمريكي: ثلث المصريين لا يزالون يميلون للإخوان المسلمين

كشفت نتائج جديدة لاستطلاع رأي نشره "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" أن ثلث المصريين لا يزالون يميلون إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

التفاصيل:

الاستطلاع تم الكشف عن نتائجه في تقرير نشره "منتدى فكرة" التابع للمعهد على موقعه الإلكتروني.

الاستطلاع كشف أن النقطة الأبرز التي "تسترعي الاهتمام في هذا الاستطلاع هي أن "33% من المصريين المسلمين لا يزالون يعربون عن رأي إيجابي نوعا ما حيال جماعة الإخوان المسلمين وأن 6 في المائة لديهم (رأي إيجابي جدًّا) حيالها".

نتائج الاستطلاع : "تبقى هذه هي الحال حتى رغم حظر الجماعة باعتبارها منظمة (إرهابية) وخضعت للذم المستمرّ من وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تتغير النسبة تقريبا منذ الاستطلاعين السابقين في 2015 و2017".

كشف الاستطلاع أن "نسبة 33% تتبني موقفا إيجابيا حيال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعتبر على نطاق واسع فرع "الإخوان" الفلسطيني".

بحسب "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، "تساهم هذه النتائج، التي تختلف إلى حدّ كبير عن السياسات الرسمية، في شرح أسباب انشغال الحكومة المصرية بالاستقرار الداخلي وضبط الوضع فوق كل اعتبار، وفي الوقت نفسه تشير إلى أن المعارضة الإسلامية العلنية لنظام الرئيس (عبد الفتاح) السيسي لن تحظى بدعم أغلبية الشعب".

هذه النتائج وفق التقرير المنشور للمعهد هي من استطلاع تجاري أجرته شركة متخصصة إقليمية في نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال إجراء مقابلات وجهًا لوجه مع عينة تمثيلية ضمت ألف مصري، وشملت العينة الإجمالية 94% من المسلمين و6% من المسيحيين، دون تفاصيل أكثر عن كيفية إتمامه وحصوله على تصريحات من السلطات المصرية أم لا.

لجديد في منتدى #فكرة : في مصر، لا يزال ثلث الشعب يميل إلى جماعة " الإخوان المسلمين" ونصفه يصف العلاقات الأمريكية بأنها "مهمة" – @David_Pollock_ https://t.co/1LwDiEtAJU pic.twitter.com/2mT5vH4gzt — Fikra Forum (@FikraForum) December 11, 2018

خلفيات: