استطلاع أمريكي: ثلث المصريين لا يزالون يميلون للإخوان المسلمين

كشفت نتائج جديدة لاستطلاع رأي نشره "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" أن ثلث المصريين لا يزالون يميلون إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
التفاصيل:
- الاستطلاع تم الكشف عن نتائجه في تقرير نشره "منتدى فكرة" التابع للمعهد على موقعه الإلكتروني.
- الاستطلاع كشف أن النقطة الأبرز التي "تسترعي الاهتمام في هذا الاستطلاع هي أن "33% من المصريين المسلمين لا يزالون يعربون عن رأي إيجابي نوعا ما حيال جماعة الإخوان المسلمين وأن 6 في المائة لديهم (رأي إيجابي جدًّا) حيالها".
- نتائج الاستطلاع : "تبقى هذه هي الحال حتى رغم حظر الجماعة باعتبارها منظمة (إرهابية) وخضعت للذم المستمرّ من وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تتغير النسبة تقريبا منذ الاستطلاعين السابقين في 2015 و2017".
- كشف الاستطلاع أن "نسبة 33% تتبني موقفا إيجابيا حيال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعتبر على نطاق واسع فرع "الإخوان" الفلسطيني".
- بحسب "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، "تساهم هذه النتائج، التي تختلف إلى حدّ كبير عن السياسات الرسمية، في شرح أسباب انشغال الحكومة المصرية بالاستقرار الداخلي وضبط الوضع فوق كل اعتبار، وفي الوقت نفسه تشير إلى أن المعارضة الإسلامية العلنية لنظام الرئيس (عبد الفتاح) السيسي لن تحظى بدعم أغلبية الشعب".
- هذه النتائج وفق التقرير المنشور للمعهد هي من استطلاع تجاري أجرته شركة متخصصة إقليمية في نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال إجراء مقابلات وجهًا لوجه مع عينة تمثيلية ضمت ألف مصري، وشملت العينة الإجمالية 94% من المسلمين و6% من المسيحيين، دون تفاصيل أكثر عن كيفية إتمامه وحصوله على تصريحات من السلطات المصرية أم لا.
خلفيات:
- جماعة الإخوان المسلمين صنفتها السلطات المصرية "إرهابية" عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لها من رئاسة البلاد صيف 2013 في انقلاب عسكري.
- عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان على رأسها المرشد العام محمد بديع يقبعون في سجون بمصر؛ إثر قضايا وأحكام بعضها نهائي، فيما خرج بعض قيادات الجماعة إلى دول عدة بالخارج خشية الملاحقات الأمنية.
- تنفي السلطات المصرية التعسف في مواجهة تلك الجماعة الأبرز في تاريخ البلاد، التي أُنشئت عام 1928، وتواجه تهما تنفيها بارتكاب أعمال عنف عقب الإطاحة بمرسي.
- "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" (غير حكومي) هو مركز أبحاث أمريكي تأسس في واشنطن عام 1985، ويركز على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويهدف المعهد إلى السعي من أجل تطوير الفهم المتوازن والواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتعزيز السياسات التي تؤمن تلك المصالح.