أردوغان يعلن بدء تركيا عملية عسكرية في سوريا "خلال أيام"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من قوات حزب العمال الكردستاني.

التفاصيل:

منبج السورية

لم يعد هناك وجود لخطر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وندرك أن هذه الذرائع مجرد أمور تكتيكية للمماطلة.

كما أننا نعلم جيدًا من يدعم ويدرب ويعد عناصر داعش من أجل استخدامهم عند الحاجة. pic.twitter.com/5kYgbmWgQG

— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 12, 2018