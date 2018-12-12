أردوغان يعلن بدء تركيا عملية عسكرية في سوريا "خلال أيام"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من قوات حزب العمال الكردستاني.
التفاصيل:
- تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها، اليوم، خلال قمة الصناعات الدفاعية التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
- الرئيس التركي أشار إلى أن ما جرى خلال الأزمة السورية مليء بالدروس والعبر، وأن تركيا تعلمت الكثير من هذه الدروس.
- أردوغان: ترون اليوم حدودنا الجنوبية شمالي سوريا. إنهم يسعون لإنشاء ممر إرهابي هناك. وعندما نقول إن (هؤلاء إرهابيون) يقول حلفاؤنا الاستراتيجيون وفي مقدمتهم أمريكا إن (هؤلاء ليسوا إرهابيين).
- أردوغان: هؤلاء هم الأفرع الجانبية لمنظمة (بي كا كا) وجميع الأدلة واضحة في هذا الإطار، لماذا لا تتحركون معنا وتفضلون التحرك معهم؟.
منبج السورية
- فيما يتعلق بالتطورات في منطقة منبج السورية، أكّد أردوغان عدم التوصل إلى نتيجة ما في المنطقة حتى الوقت الراهن.
- أردوغان أشار في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد بتطهير المنطقة بشكل كامل خلال 30 يوما، مستطردًا: سنرى.. نتمنى أن يطهروها.
- أردوغان شدد على أن تركيا ستتخذ إجراءاتها بنفسها وبإمكاناتها الخاصة، فهي تملك جيشًا قويًا والجميع يقر بذلك.
- الرئيس التركي: عندما دخلنا الساحة في سوريا، تغيرت المسارات فورًا، ولكنهم ألهونا كثيرًا.. دخلنا بغتة وبعدها انقلبت الموازين لصالحنا.
- أردوغان أكد أن تركيا قضت عبر عملية "درع الفرات" وفي غضون بضعة أشهر، على ذرائع أولئك الذين قلبوا سوريا رأسا على عقب لسنوات بدعوى تنظيم الدولة، وكذلك في عملية "غصن الزيتون".
- أردوغان: جنبّنا محافظة إدلب السورية أزمة إنسانية كبيرة، مع روسيا، وجاء الدور لتنفيذ قرارنا بشأن القضاء على بؤر الإرهاب في شرق الفرات.
- الرئيس التركي أعرب عن أسفه حيال إرسال أكثر من 20 ألف شاحنة أسلحة إلى "الإرهابيين شمالي سوريا"، بحسب وصفه.
- أردوغان لفت إلى أن هذه الأسلحة والمعدات والمركبات جرى إرسالها إلى "الإرهابيين" من قبل حليف استراتيجي لتركيا (الولايات المتحدة).
- الرئيس أردوغان أكّد أنه تم اتباع تكتيك مماطلة لا يمكن إنكاره في منبج من جانب الولايات المتحدة، وما زال متبعًا في الوقت الراهن.
- أردوغان: رغم أن 80-85% من سكان منبج من العرب، إلا أن المدينة واقعة الآن تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية التي تتصرف بغطرسة هناك.
- الرئيس التركي: الولايات المتحدة غير قادرة على إخراج الإرهابيين من هناك؛ إذن نحن سنخرجهم فقد بلغ السيل الزبى.
- أردوغان أكّد أن تركيا ليس لديها أي عداء لا تجاه الإدارة الأمريكية ولا الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا.
- أردوغان: رغم كل شيء، نرى أمريكا كحليف استراتيجي يمكننا المضي معًا في المستقبل شريطة الالتقاء على أرضيات صحيحة.
- الرئيس التركي شدد على ضرورة عدم السماح للخلافات العميقة في السياسة تجاه سوريا التي تعد مسألة وجود بالنسبة إلى تركيا، بأن تكون عائقًا أمام تعاون أكبر بين البلدين في المستقبل.
- أردوغان: بهذا المفهوم، أكّدنا ونؤكد أننا سنبدأ حملتنا لتخليص شرق الفرات من المنظمة الإرهابية الانفصالية في غضون أيام.
- الرئيس التركي: هدفنا ليس الجنود الأمريكيين على الإطلاق، وإنما عناصر التنظيم الإرهابي الذين ينشطون بالمنطقة.
مواقع مراقبة
- الولايات المتحدة أقامت مواقع مراقبة على طول أجزاء من الحدود بين تركيا وسوريا. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن هذه المواقع تهدف للمساعدة على إبقاء التركيز منصبا على محاربة تنظيم الدولة في سوريا. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن هناك حوالي ألفي جندي أمريكي في سوريا.
- الكولونيل روب مانينغ، المتحدث باسم البنتاغون، قال هذا الأسبوع "بناء على توجيهات الوزير ماتيس، أقامت الولايات المتحدة مواقع مراقبة في المنطقة الحدودية بشمال شرق سوريا لمواجهة المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في حلف شمال الأطلسي".
- الكولونيل أضاف "نأخذ المخاوف الأمنية التركية على محمل الجد ونحن ملتزمون بتنسيق جهودنا مع تركيا لإحلال الاستقرار في شمال شرق سوريا".
خلفيات:
- أنقرة وواشنطن على خلاف منذ فترة طويلة بشأن السياسة الخاصة بسوريا.
- الولايات المتحدة دعمت وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها لتنظيم الدولة في حين تقول تركيا إن الوحدات "تنظيم إرهابي" وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 34 عاما.
- قٌتل ما يربو على 40 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، في الصراع بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية. وتخشى أنقرة تأجج الصراع بسبب وجود وحدات حماية الشعب على الجانب الآخر من الحدود.
- تركيا تدخلت بالفعل لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب من أراض تقع إلى الغرب من نهر الفرات في حملات عسكرية على مدى العامين المنصرمين لكنها حتى الآن لم تتجه إلى شرقي النهر لأسباب من بينها تفادي المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية.
- أنقرة عبرت مرارا عن شعورها بخيبة الأمل لما تصفه بأنه تأخير في تنفيذ اتفاق منبج وقالت الشهر الماضي إنه ينبغي تنفيذ الاتفاق بالكامل بحلول نهاية العام.
- القوات التركية والأمريكية بدأت دوريات مشتركة في شمال سوريا الشهر الماضي. لكن هذا التعاون تعقد بعدما قصفت تركيا مقاتلين من الأكراد إلى الشرق من نهر الفرات.
- لا تزال وحدات حماية الشعب الكردية تسيطر على قطاع كبير من شمال شرق سوريا على الحدود الجنوبية لتركيا.
- تأسس حزب العمال الكردستاني في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 بطريقة سرية على يد مجموعة من الطلاب الماركسيين، بينهم عبد الله أوغلان الذي اختير رئيسا للحزب، لكن عدد عناصر الحزب تجاوز في التسعينيات عشرة آلاف مقاتل.
- كان من أهداف الحزب الجوهرية التي أعلن عنها في البداية، إنشاء دولة كردستان الكبرى المستقلة، واكتسبت زخما جديدا في أعقاب الانقلاب العسكري في العام 1980 في تركيا.