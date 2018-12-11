واشنطن بوست: مجلس الشيوخ قد يدين رسميا ابن سلمان في مقتل خاشقجي

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي أنه سيسعى لإجراء تصويت، الثلاثاء، على إجراء يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية في قتل خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ الأمريكي قد يدين رسميا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قتل خاشقجي ما لم يعارض أي عضو في المجلس جهود السيناتور الجمهوري بوب كوركر في تسريع التصويت على مشروع قرار لهذا الغرض.

السيناتور الجمهوري بوب كوركر

التفاصيل:

مشروع القرار يدعو ولي العهد السعودي إلى وقف سياسات سعودية عدوانية أخرى في الخليج كالحملة العسكرية في اليمن وحصار قطر واعتقال نشطاء حقوق الإنسان في المملكة.

الصحيفة قالت إن مشروع القرار غير ملزم لكنه يمثل توبيخا للرئيس ترمب الذي رفض إلقاء اللوم على الأمير محمد بن سلمان رغم استنتاجات وكالة المخابرات المركزية التي أشارت إلى ضلوعه في اغتيال خاشقجي.

الصحيفة أوردت أن موقف ترمب أثار غضب الكثيرين بالكونغرس حتى من بين حلفائه لتفضيله مبيعات الأسلحة ومعاملات أخرى مع السعودية عوضا عن الانسجام مع مقتضيات القيم الأمريكية.

الصحيفة قالت إن الإجراء الذي يعتزم كوركر طرحه على مجلس الشيوخ، يشبه مقترحا مماثلا كان قد تقدم به أعضاء كبار بالمجلس من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين.

صحيفة واشنطن بوست كانت قد قالت إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ستجري مراجعة شاملة لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه السعودية.

المراجعة التي سيجريها الديمقراطيون، تشمل طريقة تعامل إدارة ترمب مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

الصحيفة ذكرت أن المراجعة المرتقبة في مجلس النواب، قد تشمل أيضا مصالح غاريد كوشنر المالية مع السعودية، إضافة إلى مسألة استمراره في القيام بدور رئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية رغم الأدلة التي تؤكد تعرضه لتأثير حكومات أجنبية.

شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أوضحت أن النائب، إيليوت إنجل، الذي يتوقع أن يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب يعتزم إجراء مراجعة شاملة لسياسة بلاده مع السعودية.

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