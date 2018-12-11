واشنطن بوست: قتل خاشقجي كشف طريقة إدارة ابن سلمان للسعودية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان له الفضل في لفت انتباهنا للطريقة التي يدير بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بلاده".

جاء ذلك في مقالة نشرتها الصحيفة للكاتبة ساره عزيزة، سلطت الضوء من خلالها على الممارسات التي تستهدف الناشطات بالسعودية.

أبرز ما ورد في المقال:

جريمة قتل خاشقجي ما هي إلا امتداد فقط لنموذج قمعي شكّله بن سلمان.

الأدلة الجديدة بخصوص مقتل خاشقجي، أثارت الشكوك حول ما إذا كان من الممكن أن يكون محمد بن سلمان زعيمًا له مشروعية بالمستقبل أم لا.

كان ينبغي على المجتمع الدولي أن يوبخ بن سلمان قبل جريمة قتل خاشقجي بكثير، على خلفية تقارير حول وجود حالات تعذيب تقشعر لها الأبدان، تمارس ضد الناشطات والمعارضين.

هناك ناشطات سعوديات يتعرضن للحبس والتعذيب بالمملكة السعودية، ومعظم الإعلام الغربي لا يولي اهتمامه بهذا الموضوع.

عزيزة محمد اليوسف ولجين الهذلول من ضمن المعتقلات في السعودية

رغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان المختلفة، فإن العديد من القادة الغربيين يركزون على "النهضة السعودية" لولي العهد محمد بن سلمان بدلًا من تركيزهم على الظلم الذي تشهده المملكة.

بالرغم من رفع الحظر الذي كان مفروضًا على قيادة المرأة للسيارة، إلا أنه من السخرية أن يتم اعتقال ناشطات كافحن لسنوات من أجل حقوق المرأة، والزج بهن خلف قضبان السجون.

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