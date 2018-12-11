مصر: حبس محام بتهمة حيازة "سترات صفراء"

قررت النيابة المصرية، اليوم، حبس المحامي محمد رمضان 15 يوما، على خلفية صورة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك مرتديا سترة صفراء تضامنا مع أصحاب "السترات الصفراء" في فرنسا.
التفاصيل:
خلفيات:
- التظاهرات في مصر تخضغ لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز من العام نفسه.
- يأتي فرض قيود على السترات الصفراء قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتقد أكثر من مرة ثورة 25 يناير 2011 بشكل غير مباشر. ومطلع العام الجاري حذر من أن "ما حدث في مصر من سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مرة أخرى" في إشارة إلى هذه الثورة، مضيفا "والله أمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".
- السيسي يشير باستمرار إلى أن حركة الاحتجاجات في العالم العربي أدت إلى زعزعة الاستقرار والدمار في عدة دول وخصوصا سوريا مؤكدا أنه حريص في المقام الأول على أمن واستقرار مصر.
- أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية من أربع سنوات في أبريل/ نيسان الماضي.