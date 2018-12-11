مصر تستهدف تخفيض عدد سكانها 8 ملايين بحلول 2030

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل عام 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف مليون طفل سنويا.

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