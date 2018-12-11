مصر تستهدف تخفيض عدد سكانها 8 ملايين بحلول 2030

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل عام 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف مليون طفل سنويا.
التفاصيل:
- وفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أكد عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان (حكومي)، في مؤتمر اليوم، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- حسن أضاف بأن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا.
- مقرر المجلس القومي للسكان حذر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030، في إشارة إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين.
- عمرو حسن قال إن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.
- وفق البيان، ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015.
- وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا (جنوب).
- مصر أكبر دولة عربية سكانا وطبقا لأرقام حكومية سابقة يصل عدد سكانها 94 مليون نسمة بالداخل و104 ملايين نسمة بالداخل والخارج.
- الرئيس السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في مؤتمر التعداد السكاني العام الماضي إن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين الدول الأكثر سكانا على مستوى العالم.