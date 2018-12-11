مشرعون أمريكيون سابقون يحذرون من أزمة دستورية في عهد ترمب

حذر 44 عضوا سابقا في مجلس الشيوخ الأمريكي، من مخاطر تحدق برأيهم بالديمقراطية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب ومن أزمة دستورية تهدد البلاد.

ما القصة:

الأعضاء السابقون المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي كتبوا في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، أمس الإثنين، إلى زملائهم الحاليين في مجلس الشيوخ: "إننا نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، ونشعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي".

المشرعون الأمريكيون السابقون وصفوا وضع بلادهم الحالي بأنه أزمة دستورية، وطالبوا مجلس الشيوخ بتدارك الأمر، وقالوا "في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعا عن ديمقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات".

الأعضاء السابقون: "عشية إتمام التحقيق الثالث الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر وبدء مجلس النواب التحقيق مع الرئيس وإدارته، سيحدث التقارب المحتمل بين هذين الحدثين في وقت ما زال فيه النزاع الإقليمي المتصاعد ومواجهات القوة العالمية تهدد أمننا واقتصادنا واستقرارنا الجيوسياسي".

الأعضاء السابقون كتبوا "إننا عند نقطة انعطاف، حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا ومصالح أمننا القومي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية".

موقعو المقال حضوا أعضاء " مجلس الشيوخ" الحاليين والمقبلين على التثبت من أن "الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية" في وقت تشهد فيه البلاد انقساما عميقا بين جمهوريين وديمقراطيين منذ تولي ترمب السلطة.

المجموعة رأت أن الطريقة التي سيتعاطى بها أعضاء الكونغرس الأمريكي مع الأزمة ستحدد قدرة البلاد على مواجهة "ضلوع أول رئيس أمريكي في جرم وهو في السلطة".

ومن الأعضاء المشاركين في كتابة المقال بالصحيفة، جيف بينحامين وبيل برادلي وريتشارد برايان وبوب غراهام وتوم هاركن وغيرهم.

أزمة ترمب:

في سياق متصل نشر المدعي العام الفدرالي في نيويورك وثائق قضائية وجه فيها لأول مرة أصابع الاتهام بشكل مباشر لترمب بقضية دفع مبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما أقام علاقة معهما حتى لا يؤثر الأمر على حملته الانتخابية عام 2016.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز