مجلة "تايم" تختار خاشقجي وصحفيين آخرين شخصية العام

اختارت مجلة تايم الأمريكية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب صحفيين آخرين.
التفاصيل:
- المجلة كتبت على غلافها "الحراس والحرب على الحقيقة".
- تايم وضعت صورة خاشقجي والفائزين الأخرين على الغلاف.
- إضافة الى خاشقجي، اختارت تايم الصحفيين وا لون وكياو سوي او من ميانمار واللذان يعملان لوكالة "رويترز" وسجنتهما السلطات لتغطيتهما مأساة الروهينغيا، والصحفية الفيليبينية ماريا ريسا وكذلك صحيفة "كابيتال غازيت" الأمريكية المحلية التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في يونيو/ حزيران في أنابوليس في ولاية ميريلاند.
- هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها المجلة العريقة شخصا متوفى كشخصية العام.
- كما أنها المرة الأولى أيضا التي يصبح فيها صحفي أو عدة صحفيين شخصية العام.
- هذه المرة الثانية على التوالي التي تختار فيها المجلة مجموعة أشخاص وليس شخصية واحدة.
- في العام 2017 اختارت الأشخاص الذين "كسروا جدار الصمت" في مواجهة التحرش الجنسي ما أثار سلسلة اتهامات ضد رجال نافذين في العالم.
- الصحفيون تقدموا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اختير شخصية العام 2016 وحل ثانيا السنة الماضية.
- المدعي الخاص روبرت مولر، والمكلف بالتحقيق في التواصل بين حملة فريق ترمب الرئاسية وروسيا، حل خلف "الحراس" وترمب في التصنيف.
- بدأت مجلة تايم منح لقب "شخصية العام" سنويا منذ 1927.