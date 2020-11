مجلة "تايم" تختار خاشقجي وصحفيين آخرين شخصية العام

اختارت مجلة تايم الأمريكية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب صحفيين آخرين.

التفاصيل:

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj

