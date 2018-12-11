مجلة "تايم" تختار خاشقجي وصحفيين آخرين شخصية العام

اختارت مجلة تايم الأمريكية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب صحفيين آخرين.

التفاصيل:

المجلة كتبت على غلافها "الحراس والحرب على الحقيقة".

تايم وضعت صورة خاشقجي والفائزين الأخرين على الغلاف.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj — TIME (@TIME) December 11, 2018