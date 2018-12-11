البث الحي
سياسة

مجلة "تايم" تختار خاشقجي وصحفيين آخرين شخصية العام

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
11/12/2018

اختارت مجلة تايم الأمريكية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب صحفيين آخرين.

التفاصيل:
  • المجلة كتبت على غلافها "الحراس والحرب على الحقيقة".
  • تايم وضعت صورة خاشقجي والفائزين الأخرين على الغلاف.

  • إضافة الى خاشقجي، اختارت تايم الصحفيين وا لون وكياو سوي او من ميانمار واللذان يعملان لوكالة "رويترز" وسجنتهما السلطات لتغطيتهما مأساة الروهينغيا، والصحفية الفيليبينية ماريا ريسا وكذلك صحيفة "كابيتال غازيت" الأمريكية المحلية التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في يونيو/ حزيران في أنابوليس في ولاية ميريلاند.
  • هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها المجلة العريقة شخصا متوفى كشخصية العام.
  • كما أنها المرة الأولى أيضا التي يصبح فيها صحفي أو عدة صحفيين شخصية العام.
  • هذه المرة الثانية على التوالي التي تختار فيها المجلة مجموعة أشخاص وليس شخصية واحدة.
  • في العام 2017 اختارت الأشخاص الذين "كسروا جدار الصمت" في مواجهة التحرش الجنسي ما أثار سلسلة اتهامات ضد رجال نافذين في العالم.
  • الصحفيون تقدموا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اختير شخصية العام 2016 وحل ثانيا السنة الماضية.
  • المدعي الخاص روبرت مولر، والمكلف بالتحقيق في التواصل بين حملة فريق ترمب الرئاسية وروسيا، حل خلف "الحراس" وترمب في التصنيف.
  • بدأت مجلة تايم منح لقب "شخصية العام" سنويا منذ 1927.
المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)