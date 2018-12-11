فيديو: شهيد بنيران الاحتلال غربي الخليل

استشهد، اليوم، الشاب عمر حسن عواد عواودة (27 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الراس ببلدة إذنا بمدينة الخليل قرب جدار الفصل العنصري، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل:

قوات الاحتلال أطلقت النار صوب عواودة، وأصابته بعدة رصاصات في ظهره وتركته ينزف، قبل أن تسمح لطواقم الإسعاف الفلسطيني بنقله إلى المستشفى الأهلي بالخليل، ولكنه فارق الحياة فور وصوله.

شهود عيان ذكروا أن الشاب كان يعمل قرب الجدار الفاصل في المنطقة، وأن قوات الاحتلال أطلقت صوبه ست رصاصات، نقل بعدها للمستشفى لكنه فارق الحياة بعد وقت قصير.

ادعاءات الاحتلال

متحدث باسم شرطة الاحتلال أكد واقعة إطلاق النار، زاعمًا أن جنودا من جيش الاحتلال أطلقوا النار باتجاه مركبة فلسطينية كانت تقترب من القوة.

شرطة الاحتلال ادعت أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس لعدد من الجنود، وأنه رفض التوقف للفحص على حاجز "ترقوميا" العسكري، ما أدى إلى استشهاده.

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