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سياسة|لبنان

شاهد| نائب لبناني عن راغب علامة: "لازم يطير راسو"

المغني اللبناني راغب علامة
المغني اللبناني راغب علامة
11/12/2018

قال المغني اللبناني راغب علامة إنه لن يتقدم بطلب لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدا مباشرا له بقطع الرأس.

ماذا حدث؟
  • المغني اللبناني قدم أغنية تحمل عنوان "طار البلد" تنتقد الوضع السياسي المتدهور في البلاد وتحث اللبنانيين على التحرك ضد الفساد.
  • الأغنية أغضبت النائب في البرلمان حكمت ديب، الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية وقال على قناة تلفزيونية تابعة لعون "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".
  • خالد ابن المغني راغب علامة كتب على تويتر منتقدا النائب: 

  • علامة كتب على تويتر "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد.. إنت خفت من اغنيتي وعم تهددني.. أنا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي".
  • النائب ديب رفض الاعتذار متوجها إلى علامة عبر التويتر بالقول "راغب علامة، خللي أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد".
  • وكالة رويترز نقلت عن اتصال لها مع علامة إنه لن يتقدم بطلب رفع الحصانة، قائلا إن "الشعب حاكم حكمت ديب وعرف من الظالم ومن المظلوم".
  • لبنان يعاني من أزمة سياسية وفشلت الأطراف السياسية فيه في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات.
المصدر : رويترز
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