شاهد| نائب لبناني عن راغب علامة: "لازم يطير راسو"

قال المغني اللبناني راغب علامة إنه لن يتقدم بطلب لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدا مباشرا له بقطع الرأس.

ماذا حدث؟

المغني اللبناني قدم أغنية تحمل عنوان "طار البلد" تنتقد الوضع السياسي المتدهور في البلاد وتحث اللبنانيين على التحرك ضد الفساد.

الأغنية أغضبت النائب في البرلمان حكمت ديب، الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية وقال على قناة تلفزيونية تابعة لعون "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".

خالد ابن المغني راغب علامة كتب على تويتر منتقدا النائب:

هيدا النايب اللي هدد والدي لانه غنى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا… راغب علامة ما بخاف من واحد متلك.. راغب علامة طير البلد بالاغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. و جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك😜 pic.twitter.com/hTXJe4t6ln — Khaled R.Alama خالد ر.علامة (@khaledralama) December 9, 2018