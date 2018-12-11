شاهد: طرفا حرب اليمن يتبادلان المصافحة وقائمتين بالأسرى

تبادل مندوبون عن طرفي الحرب في اليمن مصافحة نادرة وقائمين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى على سبيل بناء الثقة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

تبادل الأسرى:

العضو في وفد الحكومة اليمنية في ملف تبادل الأسرى عسكر زعيل قال إنهم قدموا قائمة بأسماء 8576 شخصا فيما قدم الحوثيون قائمة بأسماء 7487 شخصا.

عضو الوفد الحوثي عبد القادر مرتضى أكد أن عدد الأسماء المدرجة في اللوائح بلغ حوالي 15 ألفا من الطرفين بين أسرى ومعتقلين، بينهم مواطنون إماراتيون وسعوديون.

مصادر من الوفدين قالت إنه من المفترض أن تستكمل عملية تبادل الأسرى بحلول شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

مبادلة الأسرى ستجرى عبر مطاري العاصمة صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، ومطار سيئون في جنوب البلاد، الذي تسيطر عليه الحكومة، في عملية تشرف عليها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مصادر داخل المحادثات قالت أن من بين أسماء الأسرى نحو 200 ضابط من ذوي الرتب الكبيرة.

وفد الحوثيين قال إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بشأن المفقودين.

مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قال إن تبادل الأسرى سيكون عملية "كبيرة جدا من ناحية الأعداد التي نأمل أن يتم الإفراج عنها في غضون بضعة أسابيع".

عملية تبادل الأسرى المرتقبة تعد الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في اليمن.

يوهانس براور رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن أكد أن المنظمة ستشرف على عملية التبادل، مشيرا إلى أن العملية سوف تستغرق عدة أسابيع.

المنظمة الدولية قالت الأسبوع الماضي إن العملية ربما تشمل ما يتراوح بين 5000 و8000 معتقل.

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