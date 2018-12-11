شاهد: اللاعب البحريني "العريبي" يمثل أمام محكمة في تايلاند

وصل لاعب كرة القدم البحريني حكيم علي محمد علي العريبي، الذي اعتقل في بانكوك إلى المحكمة، الثلاثاء، لحضور جلسة استماع فيما طالب ممثل ادعاء تايلاندي باستمرار احتجازه.

التفاصيل:

لاعب كرة القدم البحريني والذي يحمل صفة لاجئ في أستراليا ظهر وهو في طريقه إلى المحكمة في بانكوك مغللا بالأصفاد.

العريبي يطلب المساعدة لوقف ترحيله المحتمل إلى البحرين.

العريبي، وهو عضو سابق في فريق كرة القدم الوطني البحريني كان ينتقد حكومة بلاده، اعتقل في تايلاند في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على إشعار من الإنتربول صدر بعد طلب من البحرين.

في جلسة المحكمة، يوم الجمعة الماضي، تم تقديم مذكرة توقيف رسمية بحقه، يمكن أن تمهد الطريق لتسليم محتمل له إلى البحرين.

دعم ومناشدات:

حكيم العريبي يطلب وقف ترحيله للبحرين

في 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن العريبي 10 سنوات بتهمة تخريب قسم شرطة، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب.

اللاعب قال إنه كان يمثل البحرين في مباراة بثت على الهواء مباشرة عندما وقعت الجريمة المزعومة.

العريبي أكد تعرضه للتعذيب في سجون البحرين عند احتجازه عام 2012.

العريبي، الذي كان يلعب في منتخب بلاده، حصل على حق اللجوء في أستراليا عام 2017 ويلعب الآن في أحد أندية مدينة ملبورن.

وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، تعرض العريبي للتعذيب من قبل السلطات البحرينية بسبب نشاطات أخيه السياسية خلال انتفاضة الربيع العربي في عام 2011.

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين، قالت إن حكومة بلادها تتابع قضية العريبي في تايلاند من خلال القنوات الدبلوماسية، وقالت إنّ الحكومة الأسترالية شعرت بقلق بالغ حيال وضع العريبي.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طالب بعودة لاعب الكرة البحريني إلى أستراليا، حيث حصل على لجوء سياسي، وذلك في بيان للفيفا بعد قرار السلطات التايلاندية توقيف العريبي بطلب من المنامة، وبحث قرار ترحيله إلى البحرين.

بيان الفيفا قال " لابد من عودة العريبي إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن".

برلمان الآسيان لحقوق الإنسان، دعا تايلاند إلى وقف أي عملية ترحيل، للاعب إلى البحرين.

بدوره، نقل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (مقره لندن) عن العريبي مطالبته الأمم المتحدة ولاعبي كرة القدم بالتدخل قائلا إنّ مصيره في خطر.

خلفية:

الناشطون في البحرين يواجهون أحكاما قاسية وفقا لتقارير منظمات حقوقية (أرشيفية)