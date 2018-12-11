حراك جديد في الكونغرس بشأن خاشقجي وولي العهد السعودي

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تجري مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة حول احتمال فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.