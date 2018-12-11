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سياسة

"اللحوم" قد تمنع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
11/12/2018

يضغط مصدرو اللحوم البرازيلية على الرئيس المنتخب جايير بولسونارو كي لا ينقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

والبرازيل أحد أكبر مصدري اللحوم الحلال في العالم وقد تواجه هذه التجارة مشكلات إذا أغضب بولسونارو الدول العربية بنقل السفارة. وهو ما يضر بمصدري اللحوم والدواجن البرازيلية لأسواق رئيسية في الشرق الأوسط.

وأبلغت الجامعة العربية الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.

ومن شأن كخطوة كهذه من جانب اليميني بولسونارو الذي يتولى السلطة في أول يناير/ كانون الثاني المقبل، أن تمثل تحولا جذريا في السياسة الخارجية البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

متطرف يهودي ينظر إلى مسجد قبة الصخرة في القدس القديمة
التفاصيل:
  • الرسالة التي بعث بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى تسليمها لوزارة الخارجية البرازيلية جاء فيها أن القرار الخاص بنقل السفارة هو قرار سيادي لأي دولة.
  • رسالة أبو الغيط أوضحت "أن وضع إسرائيل غير طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة بما في ذلك القدس الشرقية".
  • أبو الغيط: نقل السفارة إلى القدس سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
  • دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن هويته ذكر أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في برازيليا، الثلاثاء، لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل اتباعا لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الصدد.
  • الدبلوماسي: "العالم العربي لديه احترام كبير للبرازيل ونريد ألا نحافظ على العلاقات فحسب وإنما نحسنها وننوعها. لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بها".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة نقل السفارة ووصفها بأنها "تاريخية"، ويعتزم حضور تنصيب بولسونارو وفقا للفريق الانتقالي في البرازيل.

خلفية:
  • إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس المنتخب، قال بعد زيارة قام بها في الآونة الأخيرة لجاريد كوشنر صهر ترمب في البيت الأبيض إن نقل السفارة "ليس مسألة إذا ولكن متى".
  • في الأسبوع الماضي، صرح الرئيس البرازيلي المنتخب بأن خطة نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "لم تُحسم بعد".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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