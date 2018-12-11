البث الحي
سياسة

"العدالة والتنمية" التركي: السعودية بعيدة عن الشفافية في قضية خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول
الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول
11/12/2018

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن السعودية أظهرت عدم رغبتها في إجراء تعاون، وابتعادها عن تحقيق يتسم بالشفافية عبر رفضها طلب تركيا تسليمها قتلة جمال خاشقجي لمحاكمتهم.

التفاصيل:
  • التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحزب، عمر جليك، اليوم، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.
  • جليك لفت إلى أن المشهد الراهن "يظهر عدم تعاون السعودية في الكشف عن المتورطين في جريمة قتل خاشقجي، والذين أعطوا الأمر بذلك".
  • جليك أضاف: "لا نتهم أحدًا مسبقًا، لكننا لن نسمح بالتستر على هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال".
  • جليك تابع: "إننا نبحث عن الحقيقة فقط"، وأردف: لا أحد يعتقد بأنه يتم استجواب هؤلاء الأشخاص في السعودية بشكل سليم.
  • جليك أكد وجود حاجة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في هذه القضية.
  • جليك شدد على أن هذه الجريمة هي عمل ضد تركيا، مؤكداً أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي في هذه القضية.
خلفيات:
  • جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثارت غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
  • بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
  • الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي؛ وذلك إثر قيامها بتقييم طلب بهذا الخصوص تقدمت به النيابة العامة.
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)