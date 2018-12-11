"العدالة والتنمية" التركي: السعودية بعيدة عن الشفافية في قضية خاشقجي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن السعودية أظهرت عدم رغبتها في إجراء تعاون، وابتعادها عن تحقيق يتسم بالشفافية عبر رفضها طلب تركيا تسليمها قتلة جمال خاشقجي لمحاكمتهم.

التفاصيل:

التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحزب، عمر جليك، اليوم، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

جليك لفت إلى أن المشهد الراهن "يظهر عدم تعاون السعودية في الكشف عن المتورطين في جريمة قتل خاشقجي، والذين أعطوا الأمر بذلك".

جليك أضاف: "لا نتهم أحدًا مسبقًا، لكننا لن نسمح بالتستر على هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال".

جليك تابع: "إننا نبحث عن الحقيقة فقط"، وأردف: لا أحد يعتقد بأنه يتم استجواب هؤلاء الأشخاص في السعودية بشكل سليم.

جليك أكد وجود حاجة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في هذه القضية.

جليك شدد على أن هذه الجريمة هي عمل ضد تركيا، مؤكداً أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي في هذه القضية.

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