الأمم المتحدة: 250 ألف لاجئ يمكنهم العودة إلى سوريا

قالت الأمم المتحدة إن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل رغم العوائق الهائلة التي تواجه العائدين.

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مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمين عوض قال "نحن نتوقع أن يعود ما يصل إلى 250 ألف سوري إلى بلادهم في 2019".

عوض أضاف أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أو ينخفض بحسب الوتيرة التي نزيل بها العوائق أمام العودة".

المسؤول الأممي أوضح أن من بين العوائق وجود وثائق تؤكد الهوية والممتلكات في سوريا والقضايا المتعلقة بالتجنيد الاجباري والفرار من الخدمة العسكرية.

من بين العوائق الأخرى، النقص الكبير في مرافق التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي في المناطق التي يعود إليها اللاجئون بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الذخيرة غير المنفجرة.

عوض أشار إلى أن "هذه عمليات عودة منظمة وطوعية بالكامل وبشكل آمن.. وبالطبع بمشاركة المفوضية".

المسؤول قال إن "من الضروري جدا أن يواصل المجتمع الدولي الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الحيوي للحكومات المستضيفة.. لمساعدتها على تحمل هذا العبء الهائل".

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