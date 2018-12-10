نواب ديمقراطيون: ترمب قد يواجه العزل والسجن

قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يواجه المساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.

التفاصيل:

النائب الديمقراطي جيرولد نادلر قال لمحطة "سي.إن.إن" إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.

الشبكة نقلت أيضا عن النائب آدم شيف، وهو ديمقراطي أيضا، أن "هناك إمكانية حقيقية بأن يعزل ترمب، من منصبه، إذا وجهت له وزارة العدل اتهاما رسميا، وسيكون حينها أول رئيس يواجه إمكانية السجن".

من المتوقع أن يرأس نادلر اللجنة القضائية في مجلس النواب بتشكيله الجديد في يناير/ كانون الثاني المقبل، كما يتوقع أن يرأس آدم شيف لجنة الاستخبارات في المجلس.

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