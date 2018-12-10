نتنياهو يكشف عن دولتين عربيتين سيحلق الطيران الإسرائيلي فوقهما

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن شركات الطيران الإسرائيلية ستتمكن من التحليق فوق السودان وسلطنة عمان في إطار مساع لتحسين العلاقات مع الدول المسلمة وعزل إيران.

السودان

بنيامين نتنياهو أضاف في إفادة لدبلوماسيين، اليوم، وهو يشير إلى خريطة "في الوقت الراهن يمكننا التحليق فوق مصر. يمكننا التحليق فوق تشاد وتم الاتفاق على ذلك بالفعل. وتشير كل الظواهر إلى أننا يمكننا كذلك التحليق فوق السودان".

لم يدل المتحدثون باسم نتنياهو بمزيد من التفاصيل ولم يتضح متى ستتمكن رحلات الطيران الإسرائيلية من التحليق فوق السودان في طريقها لأمريكا الجنوبية التي وصفها رئيس الوزراء بأنها رابع أهم وجهة سفر لإسرائيل.

دبلوماسيون إسرائيليون يقولون إن اتصالات على مستوى منخفض مع السودان جرت في السنوات الأخيرة لكن السلطات هناك أحجمت عن الاعتراف بها علنا.

إسرائيل كانت تعتبر السودان حليفا لإيران واتهمته بتسهيل تهريب السلاح للفلسطينيين في غزة. ويقول دبلوماسيون إسرائيليون الآن إنهم يعتقدون إن السودان نأى بنفسه عن طهران.

إسرائيل سعت في الأشهر الأخيرة لكسب ود دول إسلامية منها بعض دول الخليج التي اقتربت بدورها من إسرائيل على مدى سنوات بسبب المخاوف المشتركة المتعلقة بتصاعد نفوذ إيران في المنطقة.

الشهر الماضي استأنف نتنياهو ورئيس تشاد إدريس ديبي العلاقات التي قطعتها انجمينا في العام 1972.

نتنياهو قال إن محادثاته مع ديبي ساعدت في فتح مسار جوي جديد إلى أمريكا الجنوبية.

سلطنة عمان

نتنياهو يزور عمان ويلتقي السلطان قابوس

عندما زرت سلطنة عمان تحدثت مع فخامة السلطان قابوس الذي أقرّ لي بأن شركة الطيران الإسرائيلية "إل-عال" تستطيع التحليق فوق الأراضي العمانية. pic.twitter.com/Dc7WLUAUBI — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 10, 2018

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء بلاده.

القناة العاشرة الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو قوله في لقاء مع سفراء إسرائيل في دول آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية، في مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية، اليوم: وافق سلطان عُمان على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية السفر في الأجواء العُمانية.

لم يصدر رد فوري من السلطات العُمانية على ما ذكره نتنياهو.

في أكتوبر/تشرين الأول قام نتنياهو بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان التي لا تعترف بدولة إسرائيل.

نتنياهو أشار إلى أنه "ما زال يتعين الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان شركة إل عال، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا".

الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وخاصة العربية منها، ترفض السماح للطائرات الإسرائيلية بالسفر في أجوائها.

شركة "إل عال" الإسرائيلية تضطر إلى المرور في مسارات طويلة من أجل الوصول إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ما يفقدها إمكانية التنافس مع شركات أخرى.

القناة الإسرائيلية العاشرة قالت إن "قرار سلطنة عمان جيد، ولكن حاليا لا معنى له على الإطلاق وذلك لأنه للمرور في أجواء سلطنة عمان فإنه ينبغي المرور أولا في أجواء السعودية وهو الأمر غير الممكن حاليا".

لا تُقيم سلطنة عمان ولا المملكة العربية السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل.

السلام مع العالم العربي

عندما ألتقي زعماء عرب إنهم يقولون لي: "لدينا مصالح أمنية واقتصادية ونريد أيضا أن نتمتع بثمار التقدم ومن الآن فصاعدا لن نرهن تطبيعنا مع دولة إسرائيل بنزوات الفلسطينيين". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 10, 2018

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في المؤتمر أيضا: لن أضع السلام مع العالم العربي رهينة بيد السلام مع الفلسطينيين، نحاول وسنحاول أكثر ولكن هذا لا يحدد ذاك.

نتنياهو: كان من المجدي لو كان هناك اتفاق مع الفلسطينيين، ولكن لا يمكن أن يكون هناك اشتراط بين هذين الأمرين، لن نشترط تلاحمنا مع العالم العربي بتطبيع وبسلام مع الفلسطينيين.

نتنياهو: عندما ألتقي زعماء عرب يقولون لي "لدينا مصالح أمنية واقتصادية، ونريد أيضا أن نتمتع بثمار التقدم، ومن الآن فصاعدا لن نضع تطبيعنا مع دولة إسرائيل رهينة بيد نزوات الفلسطينيين".

نتنياهو استدرك: هذا لا يعني اتفاقيات سلام بعد، ولكن هذا يعني بالتأكيد أنه يمكن أن نتقدم نحو التطبيع والسلام- بدلا من طريقة تفكيرنا حتى الآن – أي أن إقامة العلاقات مع العالم العربي تمر عبر السلام مع الفلسطينيين، قد يأتي من الاتجاه المعاكس.

أنفاق حزب الله

نتنياهو قال إن اكتشاف الأنفاق التي حفرها حزب الله على الحدود الشمالية، هو "جزء من جهود ليست عسكرية فحسب، تهدف إلى صدّ تهديد الأنفاق، بل إنها أيضا جهود إعلامية ودبلوماسية واقتصادية من شانها فرض عقوبات مشددة على حزب الله وتصنيفه على جميع أجنحته كتنظيم إرهابي"

نتنياهو: يجب أيضا تشديد العقوبات المفروضة على إيران التي تقف وراء هذا التنظيم، سيتم طرح هذا الأمر أمام مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة.

نتنياهو خاطب نتنياهو سفراء دولته قائلا: ينبغي أن تذهبوا إلى دولة تلو دولة ووزارة خارجية تلو وزارة خارجية وأن تقولوا لهم "عليكم أن تقفوا في وجه حزب الله، حزب الله هو تنظيم إرهابي خرق سيادتنا بشكل سافر، حزب الله يخرق قرار مجلس الأمن 1701 وآن الأوان لكم كي تتحركوا".

الثلاثاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "درع الشمال" للقضاء على أنفاق هجوم عابرة للحدود، بين لبنان وإسرائيل.

منذ ذلك الحين، أعلن جيش الاحتلال عن اكتشاف نفقين لحزب الله.

الخميس الماضي كلفت وزارة الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها حملة تشنها ضد البلاد.