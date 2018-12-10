غراهام: لولا أمريكا لبدأت السعودية التحدث بالفارسية خلال أسبوع

وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام انتقادات حادة ضد السعودية وضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

أهم تصريحات غراهام:

وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه "معول هدم" و"لا يفكر بعقلانية".

انتقد، في تصريحات نقلتها قناة فوكس نيوز الأمريكية، عدم إبداء الولايات المتحدة أي ردود فعل ضد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحجة تضرر مصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

لولا الولايات المتحدة "لبدأت السعودية التكلم بالفارسية في غضون أسبوع".

لولا تقديمنا المساعدات، لما استطاعت جيوشهم (السعودية) محاربة حتى أكياس الورق. هم بحاجتنا أكثر مما نحن بحاجتهم.

الشيء الذي يقلقني هو أن تصبح الأسلحة التي سنبيعها للسعودية بزعامة ابن سلمان، بيد الروس والصينيين.

التعاون مع سفاح مثل ابن سلمان، سيؤدي إلى نتائج عكسية، وأن الاعتماد عليه سيفقدنا القدرة على قيادة المنطقة.

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