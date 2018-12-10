البث الحي
سياسة|فرنسا

شاهد: ماكرون يعلن تخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور

10/12/2018

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، بخفض الضرائب على أرباب المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور مع سعيه للرد على موجة احتجاجات لأصحاب السترات الصفراء مثلت تحديا لسلطته.

وقال ماكرون في كلمة للشعب عبر التلفزيون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على انفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".

أبرز ما ورد في الخطاب:
  • سيتم إلغاء ضريبة التقاعد، وزيادة الحد الأدنى للأجور بـمئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل. 
  • نحتاج لإصلاح عميق للدولة الفرنسية وأتحمل جزءا من المسؤولية عما يجري رغم أن جذور الأزمة قديمة وقائمة منذ 40 عاما.
  • معركتي هي من أجلكم ومعركتنا جميعا هي من أجل فرنسا.
  • لم أستطع طيلة 18 شهرا أن أستجيب لمعاناة يعيشها الفرنسيون منذ 40 عاما.
مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا
خلفية:
  • احتجاجات "السترات الصفراء" بدأت في 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة ومناهضة إصلاحات اقتصادية لماكرون.
  • أصحاب "السترات الصفراء" يحتجون بشكل أساسي على زيادة أسعار الوقود وارتفاع الضرائب.
  • المتظاهرون يقولون إن الإصلاحات الاقتصادية لماكرون تحابي الأثرياء دون الفقراء الذين لا يفعل الرئيس أي شيء لمساعدتهم على حد تعبير المحتجين. وكان السبت الماضي رابع عطلة أسبوعية تشهد احتجاجات عنيفة في فرنسا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)