شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل:

شهود عيان ذكروا أن جيش الاحتلال احتجز الصحفيين العاملين بالوكالة في إحدى الغرف، وأطلق قنبلة غاز مسيل للدموع داخلها.

الوكالة قالت عبر موقعها على الإنترنت، إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى الوكالة ودققت في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير. كما اقتحمت غرفة الخوادم الإلكترونية واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى.

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مبنى الوكالة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ذكرت أن طواقمها "تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، و4 بالمعدني المغلف بالمطاط و32 حالة اختناق بالغاز في تلك المنطقة".

تسجيل فيديو التقطته كاميرا هاتف محمول وبث على موقع الوكالة على الإنترنت أظهر خمسة جنود داخل ما بدت أنها غرفة أخبار "وفا" وهم يوجهون تعليمات للموظفين بفتح إحدى الغرف بالمقر بينما أمكن سماع شخص آخر وهو يقول "الكاميرات هناك".

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