شاهد: إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، إصابة 7 مستوطنين بعد تعرض مركبتهما لإطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

رواية الاحتلال

البحث عن المنفذين

Shots were fired at Israeli civilians standing at a bus station from a passing Palestinian vehicle. IDF troops nearby responded by firing towards the vehicle, which fled. IDF troops are currently searching the area. pic.twitter.com/sQtB5kr2gz

— Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2018