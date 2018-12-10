شاهد: إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، إصابة 7 مستوطنين بعد تعرض مركبتهما لإطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

رواية الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر تسجيلًا مصورًا أظهر تمكن المنفذين من الاقتراب من جنود الاحتلال لمسافة قريبة قبل أن يطلقوا النار صوبهم ويلوذوا بالفرار.

القناة العاشرة الإسرائيلية أفادت بإطلاق مركبة فلسطينية النار صوب موقف يستخدمه إسرائيليون قرب مستوطنة "عوفرا" شمالي رام الله.

موقع "0404" المقرب من جيش الاحتلال، ذكر أن إطلاق النار تم من سيارة أجرة فلسطينية مسرعة، باتجاه سيارة للمستوطنين.

الموقع الإسرائيلي أكد إصابة 7 مستوطنين بجروح مختلفة أحدها حرجة، وتم نقلهم مستشفى "هداسا عين كارم" ومستشفى "شعاري تسيديك" في القدس المحتلة.

موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفاد بأن مركبة فلسطينية مرت بسرعة بمحاذاة محطة للحافلات العمومية عند مدخل المستوطنة على شارع (60)، وفتح شخص النار من داخل المركبة باتجاه المستوطنين الذين تواجدوا في المحطة.

الموقع أكد أن قوة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت المركبة الفلسطينية بالنار الحي، فيما نجح السائق بالفرار.

הרכב מאט, המחבלים פותחים באש: תיעוד הפיגוע בצומת עפרה pic.twitter.com/lw5sH2o23v — חדשות 13 (@newsisrael13) December 9, 2018

البحث عن المنفذين

تم استدعاء المزيد من الجنود إلى المنطقة، حيث بدأت حملة تمشيط واسعة في المكان بحثا عن منفذي العملية، وفرضت قوات الاحتلال إغلاقًا في محيط مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي رام الله عقب عملية إطلاق النار.

وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن قوات الجيش تلاحق المركبة التي أطلقت النار وانسحبت من المكان بسلام.

قوات الاحتلال أغلقت مدخل مدينة البيرة الشمالي، وحاجزي عطارة وعين سينيا في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور، كما شددت إجراءاتها العسكرية على طريق نابلس- رام الله، فيما اندلعت مواجهات في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال بحثًا عن المنفذ.

Shots were fired at Israeli civilians standing at a bus station from a passing Palestinian vehicle. IDF troops nearby responded by firing towards the vehicle, which fled. IDF troops are currently searching the area. pic.twitter.com/sQtB5kr2gz — Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2018

الفصائل وخيار المقاومة

فصائل المقاومة الفلسطينية، أشادت بعملية "عوفرا" ووصفتها بالبطولية، مؤكدة أن العملية تأكيد على خيار المقاومة ضد المحتل الغاصب.

الفصائل أكدت أن الشعب الفلسطيني بمقاومته المستمرة لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان أو استقرار على أرضه المحتلة.

حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد على انتصار خيار أشرف نعالوه الذي هو خيار الشعب الفلسطيني الثائر دومًا في وجه الاحتلال.

نؤكد على انتصار خيار أشرف نعالوه الذي هو خيار الشعب الفلسطيني الثائر دومًا في وجه الاحتلال. حركة المجاهدين: عملية رام الله، إبداع فلسطيني متجدد يؤكد على صوابية الخيار المقاوم وعجز الصهاينة واعوانهم عن كسر إرادة المقاومة لشعبنا.

عملية رام الله، إبداع فلسطيني متجدد يؤكد على صوابية الخيار المقاوم وعجز الصهاينة واعوانهم عن كسر إرادة المقاومة لشعبنا. لجان المقاومة الشعبية: عملية رام الله ضد قطعان المستوطنين تؤكد أن المقاومة خيار شعبنا البطل وطريقه الأنجع لكنس الاحتلال والاستيطان.

بيان حركة حماس:

العملية جاءت تأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال، في الوقت الذي حاول فيه وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية تجريمها.

الضفة الغربية المحتلة تأخذ اليوم زمام المبادرة في مقاومة الاحتلال، والرد على اعتداءاته المستمرة بحق أبناء شعبنا، وأي محاولة لإدانة المقاومة الفلسطينية ستفشل أمام إرادة وبسالة الفلسطينيين.

العملية تشير إلى حضور المقاومة بالضفة رغم محاولات استئصالها المستمرة، وقدرتها على إيلام العدو واختراق تحصيناته في أكثر مواقعه الأمنية حساسية، والعملية رسالة على ديمومة شعبنا واستمراره في نضاله وانتفاضته حتى استرداد حقوقه المسلوبة.

سواعد المقاومين الأبطال في الضفة تعبر عن تجذر روح المقاومة في أبناء شعبنا، والتي لن تنطفئ جذوتها إلا بإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل على مقدساتنا وأبناء شعبنا، وحتى دحر الاحتلال عن كامل أرضنا.

جبهة النضال بغزة: