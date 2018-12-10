(سي إن إن) تنشر تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة خاشقجي

نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مصدر أمريكي اطلع على تفريغ للتسجيل الصوتي لمقتل خاشقجي تفاصيل من الدقائق الأخيرة من حياة الصحفي السعودي.

أبرز ما ورد في تقرير (سي إن إن):

اطلع المصدر الأمريكي على أدلة لاتصالات هاتفية مع شخصيات عليا في الرياض لاطلاعها على تطور عملية القتل.

أوردت التفاصيل تقطيع جسد جمال خاشقجي واقتراح الفاعل على باقي الفريق الاستماع للموسيقى إذا أزعجهم صوت التقطيع.

مساعدون في مكتب عضوٍ بمجلس الشيوخ قالوا لـ"سي ان ان"، إن التفاصيل دقيقة ومطابِقة للإفادة التي تلقاها أعضاء المجلس من رئيسة المخابرات المركزية.

يسمع في التسجيل صوت ماهر المطرب ضابط الاستخبارات السعودي وهو يقول لخاشقجي: ستعود إلى السعودية ليردّ عليه جمال: كلا، هناك من ينتظرني خارج المبنى.

لا يسمع في الشريط أي دليل على شجار أو نقاش مع خاشقجي بل شروع الفريق في قتله خنقا وتقطيعه مباشرة.

ووفق التسجيل الصوتي، فإن خاشقجي فاجأه وجود ماهر المِطرب الذي أجهز عليه مع باقي فريق الاغتيال وشرعوا في خنقه، وأن آخر كلماته كانت: "لا أستطيع أن أتنفس" ورددها ثلاث مرات.

المصدر الذي اطلع على ترجمة نص التسجيل يقول إن تركيا زودت واشنطن والرياض بنسخة صوتية منه، فيما أرسلت تفريغا له إلى عواصم أوروبية أخرى.

(سي إن إن) إنها طلبت من مسؤولين سعوديين التعليق على محتوى نص التسجيلات، فقال مسؤول سعودي إن السلطات التي تتولى القضية راجَعت نص التسجيلات عبر القنوات الأمنية التركية، ولا يوجد فيها ما يشير إلى إجراء أي مكالمات.

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