خاشقجي ينافس بوتين وترمب على لقب "شخصية العام"

ينافس الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين وآخرين، على لقب "شخصية العام 2018".

التفاصيل:

.@TIME announces the 2018 Person of the Year shortlist pic.twitter.com/IzBU5lNf3u

— Morning Joe (@Morning_Joe) December 10, 2018