خاشقجي ينافس بوتين وترمب على لقب "شخصية العام"

ينافس الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين وآخرين، على لقب "شخصية العام 2018".
التفاصيل:
- تضم القائمة القصيرة حسب تصنيف مجلة "تايم"، 10 مرشحين للحصول على لقب "شخصية العام".
- من بين المرشحين المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية "مؤامرة ترمب مع روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.
- بالإضافة إلى المرشحين السابقين سيدخل في المنافسة شخصيات رمزية عن المهاجرين وأطفالهم الذين تم فصلهم عن بعض في أمريكا بعد تطبيق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.
خلفيات:
- جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
- بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.
- مجلة "تايم" تختار شخصية العام منذ 1927، واختارت المجلة "النساء اللواتي كسرن الصمت حيال الاعتداء والتحرش الجنسي" للفوز بلقب شخصية عام 2017.