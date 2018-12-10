خاشقجي ينافس بوتين وترمب على لقب "شخصية العام"

ينافس الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين وآخرين، على لقب "شخصية العام 2018".

التفاصيل:

تضم القائمة القصيرة حسب تصنيف مجلة "تايم"، 10 مرشحين للحصول على لقب "شخصية العام".

من بين المرشحين المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية "مؤامرة ترمب مع روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري.

بالإضافة إلى المرشحين السابقين سيدخل في المنافسة شخصيات رمزية عن المهاجرين وأطفالهم الذين تم فصلهم عن بعض في أمريكا بعد تطبيق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.

.@TIME announces the 2018 Person of the Year shortlist pic.twitter.com/IzBU5lNf3u — Morning Joe (@Morning_Joe) December 10, 2018

خلفيات: