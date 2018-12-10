تسلسل زمني.. تنظيم الدولة من "الخلافة" إلى الانكسار

يحيي العراق (الإثنين) ذكرى مرور عام على إعلان "الانتصار" ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي شنّ في العام 2014 هجوما صاعقا استولى خلاله على مساحات شاسعة تقدر بثلث مساحة البلاد.

وقبل أن يتم دحره في عمليات عسكرية في العراق وسوريا المجاورة وإعلان هزيمته في العراق في نهاية 2017، شهد التنظيم هزائم كبرى. وهو لا يزال يتواجد في جيوب في مناطق صحراوية حدودية بين العراق وسوريا.

وفيما يلي أبرز محطات تواجد التنظيم في العراق:

البداية

التاسع من أبريل/ نيسان 2013: أعلن زعيم تنظيم "القاعدة" في العراق أبو بكر البغدادي اندماج تنظيمه "الدولة الإسلامية في العراق" مع "جبهة النصرة" التي تقاتل النظام في سوريا، ليتشكل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

"جبهة النصرة" رفضت زعامة البغدادي وبايعت تنظيم "القاعدة".

تقدم صاعق

العاشر من يونيو/ حزيران 2014: دخل مئات المسلحين من تنظيم الدولة مدينة الموصل، وسيطروا أيضا على مساحات كبيرة من محافظة نينوى في شمال العراق. كما سيطروا على قطاعات واسعة من محافظتي كركوك وصلاح الدين القريبتين. وفي أماكن كثيرة، انسحبت قوات الأمن العراقية من مواقعها من دون قتال.

استفاد تنظيم الدولة من دعم ضباط عراقيين سابقين من عهد صدام حسين، ومن مجموعات سلفية وعدد من العشائر، وكان يسيطر منذ يناير/ كانون الثاني 2014 على الفلوجة ومناطق من محافظة الأنبار في غرب العراق المجاورة لمحافظة نينوى.

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام

إعلان "الخلافة"

التاسع والعشرون من يونيو/ حزيران: أعلن التنظيم إقامة "الخلافة" انطلاقا من الأراضي التي يسيطر عليها في العراق وسوريا، وغيّر اسمه الى "الدولة الإسلامية". وسُميّ البغدادي "خليفة" المسلمين.

5 من يوليو/ تموز: ظهر البغدادي للمرة الأولى في شريط فيديو تم توزيعه عبر مواقع جهادية عدة في مسجد النوري في الموصل وألقى كلمة دعا فيها كل المسلمين الى مبايعته.

مطلع أغسطس/ آب: استولى التنظيم على عدد كبير من البلدات التي يسيطر عليها الأكراد في شمال غرب العراق بينها سنجار. واضطر عشرات الآلاف من المدنيين للفرار إلى الجبال.

تعرضت آلاف النساء والفتيات، خصوصا من الأقلية الأيزيدية، للاغتصاب والخطف والاستعباد في المناطق التي سيطر عليه تنظيم الدولة، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

يوليو/ تموز 2014: فجر تنظيم الدولة ضريح النبي يونس. وفي الموصل، تم تدمير العديد من المواقع الأثرية الفائقة الأهمية التي تعود إلى مراحل ما قبل الإسلام. كما تم تخريب متحف المدينة وإحراق مكتبتها. ودُمّرت مواقع عدة تعود إلى الفترة الآشورية وحتى إلى المرحلة الرومانية.

تحالف دولي

8 من أغسطس/ آب 2014: دخلت الولايات المتحدة مباشرة في القتال ضد تنظيم الدولة وباشرت قصف مواقع للتنظيم بناء على طلب الحكومة العراقية.

مطلع سبتمبر/ أيلول: وعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالانتصار على تنظيم الدولة عبر إنشاء تحالف دولي واسع ضم أكثر من 70 دولة. ونشرت واشنطن خمسة آلاف جندي للمشاركة في التحالف.

سلسلة هزائم

31 من مارس/ آذار 2015: استعادت القوات العراقية مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من تنظيم الدولة. وشاركت قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في الهجوم، فيما شاركت الولايات المتحدة أيضا عبر التحالف الدولي في عمليات القصف الجوي.

13 من نوفمبر/ تشرين الثاني: استعادت القوات الكردية مدعومة بقوات التحالف الدولي مدينة سنجار في شمال العراق.

9 من فبراير/ شباط 2016: استعادت القوات العراقية مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، قبل ان تستعيد مدينة الفلوجة في المحافظة نفسها في السادس والعشرين من يونيو/ حزيران.

أطلال مسجد النوري في الموصل بعد تدميره

استعادة الموصل

17 من أكتوبر/ تشرين الأول 2016: شنت القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي هجوما لاستعادة مدينة الموصل.

10 من يوليو/ تموز 2017: أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي استعادة المدينة والانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية.

31 من أغسطس/ آب: أعلن العراق استعادة المدينة وكامل محافظة نينوى، فيما شكل انتصارا أساسيا على التنظيم.

3 من نوفمبر/ تشرين الثاني: طردت القوات العراقية تنظيم الدولة من القائم (غرب) في محافظة الأنبار. وفي السابع عشر من الشهر نفسه، استعادت آخر مدينة قريبة كان التنظيم مازال يسيطر على أراضيها، وهي راوه.

قوات أمن عراقية تحتفل بالنصر على تنظيم الدولة في الموصل

الانكسار

23 من نوفمبر/ تشرين الثاني: أطلق العراق المعركة الأخيرة والحاسمة ضد التنظيم في الصحراء الغربية الشاسعة في البلاد. وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه، تم تطهير نصف المنطقة البالغة مساحتها حوالي 29 ألف كلم مربع، بحسب الجيش.

8 من ديسمبر/ كانون الأول: أطلقت المرحلة الثانية من عملية التطهير الهادفة الى الربط بين القوات المتواجدة في محافظتي نينوى والأنبار.

9 من ديسمبر/ كانون الأول: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيطرة قواته "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكدا "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة.

أعلنت الحكومة يوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عطلة رسمية لهذه المناسبة.

خبراء يشيرون الى أن بعض المسلحين لا يزالون يختبئون على طول هذه الحدود وفي الصحراء العراقية الشاسعة.

أعلن تنظيم الدولة خلال السنة الفائتة تبني عدد من الهجمات والتفجيرات وعمليات الخطف والقتل.

عدد الضحايا

بعد عام من دحر التنظيم، شهد العراق خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، العدد الأقل من الضحايا المدنيين لأعمال العنف منذ العام 2012، حسب الأمم المتحدة.

سقط الآلاف من المدنيين ضحية معركة استعادة الموصل نتيجة قصف القوات الحكومية والقوات الأمريكية، ولا تزال مئات الجثث مدفونة تحت الأنقاض حتى الآن. وسط تقارير تحدثت عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت الاعتقالات والقتل خارج إطار القانون.

نازحون مدنيون من الموصل