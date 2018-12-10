الصحة العالمية: ضحايا حرب اليمن 9200 طفل على الأقل

ذكرت منظمة الصحة العالمية، في وثيقة نشرتها، اليوم، أن حصيلة ضحايا الحرب التي تشهدها اليمن منذ 2015، بلغت 9 آلاف و864 قتيلا وأكثر من 60 ألف جريح.

أهم ما ورد في الوثيقة:

الحرب أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 9200 طفل.

هناك 849 طفلا و697 امرأة بين القتلى.

الحرب أسفرت عن جرح 8 آلاف 347 طفلا وألفين و476 امرأة، وبلغ الإجمالي 60 ألفا و211 جريحا.

هذه الإحصاءات تتعلق بالفترة من مارس/آذار 2015 حتى سبتمبر/أيلول 2018.

هذه الحصيلة قائمة على إحصاءات المستشفيات فقط.

الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

لم تشر الوثيقة إلى الجهة المسؤولة عن هذه الأعداد من القتلى والجرحى.

خلفيات:

طفل يمني في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء-10 من سبتمبر